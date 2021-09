A KSC-nek törököt kell vernie elsőként Erdélyben

Harmadszor kopogtat az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda Euroliga ajtaján. Studer Ágnes szerint minden eddiginél nagyobb esélyük van átlépni a küszöböt a holnap kezdődő sepsiszentgyörgyi hármas selejtezőtornán.

Hosszúnak tűnik, de a jó hangulatban gyorsan eltelt a közel tízórányi utazás, amelyet követően megérkezett vasárnap este Kovásznára az Atomerőmű KSC Szekszárd. A kedden este kezdődő Euroliga-selejtezőtornát ugyan a Sepsiszentgyörgy csarnokában játsszák, de a csapatokat és a közreműködőket a mintegy 35 kilométerre fekvő Kovászna egyik impozáns hotelében szállásolták el.

A Keleti- és a Déli-Kárpátok találkozásánál bármerre is fordul az ember, eláll a lélegzete a csodálatos természeti környezetben, a környék mezőgazdasági területeit bámulatos hegygerincek veszik körül. Talán nem véletlen, hogy itt, Kovásznán található Románia legjobb szívgyógyászati klinikája. Nem ezért kívánjuk, hogy a házigazdák és a törökök ketyeréje sajogjon szerda estére, hanem mert az azt jelentené, hogy Studer Ágneséknek sikerült feljutniuk az Euroliga főtáblájára, a klubszintű női kosárlabda elitjébe. Ehhez holnap első lépésként a Kayseri együttesét kell legyőzniük a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő találkozón.

„A felkészülés első fázisában sokáig csak magunkra koncentráltunk, hogy összeálljon a védekezésünk és a támadásunk, de mostanra már alaposan kielemeztük az ellenfeleinket is – nyilatkozta lapunknak Studer Ágnes, aki már szinte százszázalékosnak érzi a lábát a bokaműtétje után. – A Kayseri jelentősen átalakult a tavaszi győri meccsünk óta (azt 88–71-re nyerte a KSC. – A szerk.). Jó játékosokat, svéd, cseh és litván válogatottakat és erős amerikai légiósokat vásároltak, akik egyénileg képzettek, rutinosak, gyorsak és erősek, jól egy-egyeznek, de nézve a videókat, szerintem mi csapatként jobban funkcionálunk, s ez dönthet a javunkra. Bár fiatalabbak vagyunk, de a többség nálunk is kellő rutinnal rendelkezik, hihetetlen, de nekem is ez lesz már a harmadik selejtezőm. Úgy érzem, mi és személyesen én is készen állok a két párharcra, s minden eddiginél nagyobb sanszunk van bekerülni az Euroligába. Reményeim szerint kellő magabiztossággal, de elbizakodottság nélkül lépünk majd pályára a Sepsi Arénában, amit tavaly már megmutattak nekünk, amikor a szüleimmel itt voltunk Erdélyben, de most játszok majd először ebben az impozáns létesítményben” – tette hozzá a válogatott irányító.

Női kosárlabda Euroliga-selejtező torna,

az A-csoportba kerülésért

1. mérkőzés: Kayseri Basketbol SK (török) – Atomerőmű KSC Szekszárd, Sepsi Aréna, Sepsiszentgyörgy, helyi idő szerint 19, magyar idő szerint 18 óra (élő közvetítés: www.youtube.com/fiba).

Borítóképünk: A KSC kosarasai (balról: Krnjics Szara, Nikolina Milics, Studer Ágnes, Goree Cyesha, Zala Friskovec, Leslie Vorpahl és Gereben Lívia) jó hangulatban, bizakodva várják az Euroliga-selejtező rajtját