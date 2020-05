A KSC Szekszárd kiscsoportos edzésekkel készül az új idényre

A csoportos edzésekkel még várnak, az egyéni képzéssel azonban megkezdte a szezon utáni, úgynevezett postseason munkát a KSC Szekszárd NB I.-es női csapata.

Szigorúan betartják a szabályokat az Atomerőmű KSC Szekszárdnál. Nem csak úgy hűbelebalázs módjára dobtak össze egy szabályzatot, komoly edzésprotokoll alapján folyik a munka. Az edzésre érkezőnek nem csak a kezét, a cipőjét is lefertőtlenítik, a tréningen mindenki csak a saját labdáját használhatja, s csak a saját nevével feliratozott ásványvízzel olthatja szomját. Egyszerre legfeljebb négyen lehetnek a pályán – a kétméteres távolságot már a lelátón, az edzés előtti eligazítás során is be kell tartani.

„Két turnusban dolgozunk, egy csoportot alkotnak a fiataljaink, Miklós Melinda, Vincze Nikolett, Renczes Rebeka, Holcz Rebeka és Andi Hanna. Egy másikba pedig az idősebbek kerültek, Theodoreán Alexandra, Studer Ágnes, Studer Zsuzsa és Bálint Réka gyakorol együtt – mondta Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. – Az öltözőket senki sem használhatja, mindenki tréningruhában, saját törölközővel érkezik, és az edzés után egyből megy is haza, lefürdik, és kimossa a szerelését.”

A két csoport délelőtt egymást váltja a parketten, illetve a konditeremben. Előbbiben Djokics Zseljko vezetőedző, utóbbiban a telefonon keresztül bejelentkező erőnléti edző, Izidora Vasziljevics iránymutatásai alapján készülnek. Djokics Zseljkónak még jó ideig egyedül kell vezényelnie az edzéseket, a másodedző, Pásztori István még Romániában van, s egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor kapcsolódhat be a munkába, ahogy Izidora Vasziljevics érkezése is bizonytalan. Amíg a határzárakat nem oldják fel, egyikük sem tud Szekszárdra utazni. Ahogy nem tud jönni a szerb-magyar kettős állampolgárságú Krnjics Szárá sem, aki újvidéki otthonában dolgozik.

Az újak közül a Diósgyőrből érkező, s a KSC-hez hat idény után visszatérő Zele Dorina és a PEAC-től szerződtetett Szabó Fanni is otthonában készül, mint ahogy a leukémiás betegségéből felgyógyuló Gereben Líviának is várnia kell, hogy újfent a társai között lehessen.

Ami a programot illeti, a vajdasági szakember egy héten kilenc edzést vezényel. A délelőtti labdás tréningek minden nap lemennek, a délutáni futóedzések kedden és csütörtökön kimaradnak – akkor egy kicsit lazíthatnak a játékosok. Nem mintha nagyon akarnának ennyi kényszerpihenő után…

„Nagyon vártuk már, hogy végre találkozhassunk egymással, és együtt készülhessünk. Ezek a hetek, hónapok igazolták vissza, hogy miért is választottunk csapatsportágat. Otthon, egyedül kész szenvedés készülni, most legalább itt vannak a társak, akik képesek inspirálni, új erőt, új lendületet adni” – fogalmazott Bálint Réka. A bedobó elárulta, hogy sokat főzött és sorozatokat nézett a karantén alatt, de azért jó párszor biciklire is pattant. Persze a Szekszárd-táblát csak nagy ritkán hagyta el – ahogy Djokics Zseljko szigorúan meghagyta nekik.

„Elégedett vagyok, jó formában jöttek vissza a lányok – mondta a szakember. – Nagyon hirtelen jött ez a leállás, ez a hat hét most arra lesz jó elsősorban, hogy visszarázódjunk a munkába. Fizikálisan megerősödhetnek a játékosok ebben a hat hétben, és a kosártudásukat is csiszolhatják. A kényszerpihenő alatt megnéztem Mi­chael Jordan életrajzi filmjét. A Chicago Bulls azzal lett az NBA legjobbja, hogy a Detroit elleni két kiesés után pihenés helyett végigedzették a nyarat, nyolc-tíz kiló izmot pakoltak magukra, amikor pedig indult a szezon, erőből átmentek mindenkin. Mi is azért dolgozunk, azért csináljuk végig keményen ezeket a heteket, hogy jó erőben legyünk, mert nagy céljaink lesznek a következő bajnokságban” – tette hozzá Djokics Zseljko.

A szekszárdiak a tervek szerint augusztus 10-én, hétfőn kezdik el a felkészülést a 2020/2021-es szezonra. Az Atomerőmű KSC Szekszárd csütörtökön délben sajtótájékoztatót tart és keretet hirdet, ezt élőben közvetítjük majd Facebook-oldalunkon!