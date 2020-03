A kupában is verte a Csatát, elődöntőt játszhat a KSC

Pécsett is szenzációs játékkal verte meg a Csata együttesét az Atomerőmű KSC Szekszárd. Theodoreánék zsinórban a harmadik szezonban játszhatnak éremért a Magyar Kupában.

Hiába ütötte ki nemrégiben a bajnokságban 101−53-ra a KSC a Csatát, a szekszárdiak szakmai stábja figyelmeztetett, hogy ez egy más hangulatú meccs lesz a kupában, s koncentráltan kell figyelni a fővárosiak erős fegyverére, a kinti dobásokra. Nos, ez az elején nem sikerült Djokics Zseljko együttesének, Horváthék négy távolit is elsüllyesztettek, az elején ezzel léptek el hat pontnyira (8−2). Nem úszott el azonban a hajó, szorosabbá tették védekezésüket Studer Ágnesék, miközben Ruzicková és Krnjics jól dolgozott a palánkok alatt, visszazárkóztak az atomosok, sőt át is vették a vezetést. Horváth az első negyed végén azonban a dudaszó pillanatában ismét betalált kintről, így a Csata vonulhatott minimális előnnyel a rövid pihenőre (20−19).

A második felvonás elején Studer Ágnes szerzett labdát és dobott ziccert, majd Horváth egy újabb triplát – izgalmasan alakult a rangadó, amelynek hangulatát fokozta a fantasztikus szekszárdi szurkolótábor hangorkánja. Ami aztán átváltott erős fújolásba, amikor a játékrész közepén két faultot is fordítva ítéltek meg a játékvezetők, s ahelyett hogy két-két személyit jegyeztek volna a csapatok, 4−0 volt az arány a KSC javára. Ráadásul a szekszárdi kispad is kapott egy figyelmeztetés reklamálásért, sorra dobhatták a büntetőket a fővárosiak, s elléptek 4 ponttal (36−32). Lelik triplájával aztán még hárommal megtoldotta előnyét a Csata, majd a kosárszerző beütötte a negyedik hibáját, hozzátesszük, ez a 18. percben történt, s ez volt a budapestiek első személyije a második negyedben. Küzdöttek, harcoltak az atomosok, s Dojkic és Studer Ágnes pontjaival sikerült is visszazárkózniuk, egál lett a negyed, s maradt a Csata egy pontos előnye a félidőre (45−44).

A fordulás után Dojkic büntetőivel gyorsan sikerült átvenniük a vezetést a szekszárdiaknak, majd szépen apránként elléptek ellenfelüktől. Egyre jobban működött a védekezés, Cannonék alig tudtak tiszta dobóhelyzetet kialakítani, miközben Studerék a megszerzett lepattanókból gyors és könnyű kosarakat szereztek. Hiába kért időt Tursics Krisztián, nem tudta megállítani az atomos gőzhengert, Theodoreán és Bálint is betalált kintről, hét perc alatt 20−0-ás sorozatot produkáltak Djokics Zseljko tanítványai, így éppen hússzal vezettek a záró felvonás kezdete előtt.

Az utolsó tíz perc szekszárdi örömjátékot hozott sok Ruzicková-kosárral, daloló drukkerekkel, s már nem volt kérdéses a győztes kiléte. Djokics mester bátran cserélhetett, tartalékolhatta az energiákat a folytatásra, mert zsinórban harmadik alkalommal is bejutott a Magyar Kupa-sorozatban a legjobb négy közé a KSC. Theodoreánék ismét éremért játszhatnak majd szombaton, de hogy milyen színűért, az a pénteki Zalaegerszeg elleni elődöntő kimenetelétől függ. Bízzunk a legjobbakban!

NŐI MAGYAR KUPA 4. NEGYEDDÖNTŐ

NKE FCSM CSATA − ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 65–85 (20–19, 25–25, 4–25, 16–16)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 700 néző, Vezette: Földházi T., Praksch P., dr. Mészáros B.

CSATA: HORVÁTH B. 11/9, FRISKOVEC 13/9, Lelik 9/3, CANNON 17, Radócz 6/6. Csere: Gustafson 5, Mányoky 4, Angyal, Boros, Krasovec.

Edző: Tursics Krisztián

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 12/6, DOJKIC 18/3, Miklós M., MCCALL 3, RUZICKOVÁ 18. Csere: KRNJICS 10, Bálint R. 6/6, Marshall 9, Theodoreán 9/9, Studer Zs., Horváth D., Holcz.

Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc: 8–2. 6. p.: 11–11. 12. p.: 25–21. 16. p.: 32–32. 18. p.: 41–34. 22. p.: 47–49. 26. p.: 49–58. 29. p.: 49–67. 34. p.: 55–75. 38. p.: 59–82.

Tursics Krisztián: – Ma is kiválóan kosarazott a Szekszárd. Nem lehet úgy lejátszani egy szezont, hogy ne legyen egy csapatnak hullámvölgye, nekünk a bajnokságban nemrég éppen a KSC ellen jött ez el, s ebből még nem sikerült teljesen kilábalnunk. Sokkal több lepattanót szerzett ellenfelünk, s ez is döntőnek bizonyult.

Studer Ágnes: – Nem úgy kezdtünk, ahogyan szerettünk volna, le tudtak minket lassítani, s nem működött a védekezésünk sem. Ezeken sikerült változtatni a fordulás után, aminek meg lett az eredménye, ezért büszke vagyok a csapatra. S köszönjük a drukkereinknek, akik hatalmas erőt adtak nekünk.

Djokics Zseljko: – Elsősorban azért nyertünk, mert csapatként funkcionáltunk. Nem edzettünk jól a Cegléd elleni bajnoki után, kisebb sérülések sújtottak minket, s ez érződött az első félidőben, jól használta ki a gyengeségünket a Csata. De szerencsére sikerült változtatni a második félidőre, felgyorsult a játékunk, rengeteg gólpasszt adtak a játékosaim egymásnak. Ki kell emelnem, hogy jól felkészültünk az előzetes jó feltérképezésnek köszönhetően a budapestiek játékából. S most kell dolgozunk tovább, hogy ne álljunk itt meg.

A további eredmények és a program 1. negyeddöntő: TFSE-MTK – PEAC-Pécs 82–78

2. negyeddöntő: Aluinvent DVTK – Sopron Basket 55–62

3. negyeddöntő: Uni Győr Mély-Út – ZTE NKK 76–77 A pénteki elődöntők párosításai:

1. elődöntő: TFSE-MTK – Sopron Basket, 16.30 óra (TV: M4 Sport)

2. elődöntő: ZTE NKK – Atomerőmű KSC Szekszárd, 19 óra (TV: M4 Sport) A szombati program:

1. Bronzmérkőzés: 1. ed. vesztese – 2. ed. vesztese 14.30 óra

2. Döntő: 1. ed. nyertese – 2. ed. nyertese 17 óra (TV: Duna World)

Borítóképünk archív felvétel, a KSC és a Csata egy korábbi összecsapásán készült