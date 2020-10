A küzdeni tudás most hiányzott a Gólyáknál

Nem sikerült megismételnie Ligakupa-győzelmét Mohácson a Szekszárdi FGKC-nek, mely tizenegy gólos vereséget szenvedett riválisától a bajnokságban.

Az előző hetekben elkapta a fonalat a Szekszárd, mely kedvező előjelekkel utazhatott volna ismét Mohácsra. Éppen a baranyai megyeszékhelyen szerezte meg két héttel korábban idei első győzelmét tétmérkőzésen. A Ligakupa-találkozón ugyan a hazaiak nem a legerősebb kerettel tudtak kiállni, a szekszárdiak sikeréből (20–18) azonban ez mit sem von le. Az a siker pedig olyan lökést adott Borbándi István csapatának, ami kitartott az előző fordulóbeli, Szentendre elleni bajnokiig (33–26).

A feltételes mód azonban nem vétetlen, ugyanis Lengyelfalusy Vivien nem tudta vállalni a mérkőzést, míg a legutóbbi meccsen hét gólig jutó Szabó Janka térde csütörtökre felvizesedett, ezért edzeni sem tudott. Ennek ellenére ő is hadra fogható volt, de vele sem kezdett jól a csapat. Kihagyott helyzetek és kapufák után húsz percet követően mindössze öt gólt szereztek a szekszárdiak, s bár a védőteljesítmény is hagyott kívánnivalót maga után, a kapott oldalon is csak tíz találat szerepelt. Szünetet követően lemásolta az első játékrész első szakaszát az FGKC (50. perc: 24–15), akik az utolsó tíz percben sem tudtak közelebb kerülni a nagyon motivált hazaiakhoz.

Borbándi István, a szekszárdiak vezetőedzője: – A játékosok többségén a küzdeni tudás szikráját sem láttam. Még mindig a kishitűséggel küzdünk, ami nagyfokú fegyelmezetlenséggel párosult.

A szekszárdiak kiengedték kezükből azt a fonalat, amit az elmúlt hetekben elkaptak, javítási lehetőség a kozármislenyiek ellen lesz vasárnap hazai pályán (16 óra).

NB I/B, az 5. fordulóban

Mohácsi TE 1888–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 29–18 (15–10).

Mohács, 300 néző. V.: Marton Zs., Szabó E. Szekszárd: Szalai Sz. – Gulyás L. 3 (2), Csajkó 6, Nagy Sz. 1, Keringer 4, Kaposvári 1, Kapás 2. Csere: Nagy T. (kapus), Kocsis A. Szabó J. 1, Ambrus K., Bencze D., Baksai B. Vezetőedző: Borbándi István.

Hetesek: 8/6, ill. 2/2.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc.

A góllövőlistán

38 gólos: Schneider Éva (Csurgói NKC), 29 gólos: Becséri Kitti (Gárdony-Pázmánd), Vígh Patrícia (Szentendrei NKE), …22 gólos: Nagy Szilvia (Szekszárdi FGKC), 21 gólos: Kapás Tekla (FGKC).