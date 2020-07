A legfontosabb cél a szurkolók visszacsalogatása a lelátókra

Tíz év után lesz újra megye egyes a Bölcskei SE. A csapat Barics Péter irányításával, és a régi elnök, ifjabb Varga Lajos támogatásával vág neki a nagy kalandnak.

Amikor a fotóriporter kollégával Bölcske felé tartva áthajtottunk a szomszédos Madocsán, egyből bevillant, hogy az új szezonban nem vív majd rangadót a két szomszédos település. Pedig mekkora derbik is voltak azok, napokkal a meccs előtt másról sem beszéltek az emberek, az utcán, a boltban, a kocsmában, de még a játszótereken is ez volt a téma. A nagy napon a drukkerek dobokkal, sípokkal, füstbombákkal felszerelkezve érkeztek – Böde Dani kedvéért olykor még a Fradi drukkerei is leruccantak egy-egy derbire. Most egy osztállyal feljebb várnak rangadók a bölcskei csapatra, de nem a Madocsa, hanem a Bonyhád, a Dombóvár, a Tamási vagy a Bátaszék ellen – más kávéház, ahogy mondani szokták.

A Bölcskei SE három év megye kettes vegetálás után tér vissza az elitbe. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy helyi kötődésű futballistákkal újra meghatározó csapata legyen a megyei első osztálynak, s visszacsalogassa azokat a nézőket, akik az elmúlt évek „vegetálása” alatt elpártoltak a csapattól. Ha azt vesszük, hogy a tréninget is megtekintették vagy két tucatnyian, akkor kijelenthetjük: már most, hetekkel a rajt előtt jó úton járnak.

Höss Bence régi motorosnak számít. Már a 2012/2013-as idényben az NB III-ban szereplő, és a Dráva-csoportban hatodik helyen végző együttesben is ott volt, s a megye kettőben is végig kitartott.

„Nagyon örülök neki, hogy bevállaltuk a megye egyes szereplést, a hír hallatán érezhetően felpezsdült egy kicsit az élet a településen – mondta a 27 éves Höss Bence. – Teljesen más lesz, mint a megyei másodosztályban futballozni, mi is nagyon várjuk már. Hogy mik lehetnek a céljaink? Szerintem a legfontosabb, hogy kiharcoljuk a bennmaradást, aztán később ráérünk tervezgetni, célokat kitűzni!” – vágta rá a védő.

Jó volt ránézni a klubépület falán lógó csapatképre, Höss mellett tagja volt az akkori gárdának Rompos József, Szili István, Fenyősi Gergely és Keresztes Dániel is – az új szezonban valamennyien Bölcskén játszanak majd.

Ahogy bölcskei szerelésben fut majd ki a pályára Blatt Pál, Horváth Máté vagy Kiss Patrik. A régiekkel kiegészülve ütőképes gárdát alkothatnak.

„Legyen egy jó csapatunk, és egy jó közösségünk – mondta Barics Péter, a korábbi NB I-es futballista. – Amikor szezon közben eljöttem Tamásiból, úgy voltam vele, hogy pihenek egy kicsit, de aztán jött a megkeresés, és gyorsan megegyeztünk Varga Lajossal. Egyből találkoztak az elképzeléseink, ha minden jól alakul, a következő három évben itt fogok dolgozni. A játékosok nagyon jól reagáltak az újfajta munkára, mindenki kihívásként tekint a megye egyes szereplésre. Célokat nem tűztünk ki magunk elé, tesszük a dolgunkat a legjobb tudásunk szerint, aztán majd kialakul minden. Ha a játékosok ráéreznek a siker ízére, önmagukkal szemben is lesznek elvárásaik, nekik sem lesz mindegy, hogy milyen kép alakul ki rólunk” – fogalmazott a szakember.

Apropó Varga Lajos. A korábbi elnök újfent elvállalta a klub vezetését, ő sem bírta tétlenül nézni, hogy oly sok nagy siker után a megye kettőben szenved a futballcsapat.

„Nagyon szép éveket töltöttem el elnökként a klub élén, kívülállóként nekem is fájt a szívem – mondta lapunknak a régi-új elnök. – Méltatlan volt a bölcskei labdarúgáshoz, hogy a csapat a megyei második osztályban vegetál, s olyan sem fordult elő még soha, mint a mostani idényben, hogy a gárda nem állt ki egy mérkőzésre. Amikor jött a megkeresés, hogy vállaljak újra szerepet a klub vezetésében, ezért is mondtam azonnal igent. Sokat szoktunk beszélgetni édesapámmal a bölcskei fociról, ha hiszi, ha nem, egykori elnökként ő sem járt ki a meccsekre, márpedig ez sok mindent elmond a helyzetről” – tette hozzá Varga Lajos.

„Nincsenek nagy céljaink, nem álmodozunk az NB III-ról, a realitás talaján akarunk maradni – folytatta. – Ha lesz egy csapatunk, amelyik hétvégente újra kétszáz-háromszáz nézőt szórakoztat, akkor már elégedettek leszünk. Vissza kell kerülnie a bölcskei labdarúgásnak az őt megillető helyre” – tette hozzá.

Az újjáalakult bölcskei együttes már le is játszotta első felkészülési mérkőzését, a Barics-tanítványok szombaton nagyon simán, 5–0-ra nyertek a Baracs ellen. Bár a győzelemből messzemenő következtetést – lévén a vendégcsapat a megye kettőben játszik – nem szabad levonni, az talán bizakodásra ad okot, hogy idősebb Varga Lajos újfent ott volt a sok nagy csatát megélt sporttelep lelátóján.

Borítókép: A visszatérőkkel, az újakkal és a régiekkel ütős kis gárda lehet a Bölcskei SE a megyei élvonalbeli bajnokságban