A magyar himnusszal jutalmazta a közönség a KSC-t

Fontos lépést tett az Euroliga felé az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely a selejtezőtorna első meccsén megverte a Kayserit.

Kiválóan kezdett a KSC, Milics biztosan fogta a pozíciót a palánk alatt, s az első három percben háromszor is eredményes volt. A török edző gyorsan időt is kért, mert bőven akadtak hiányosságok Deanék játékában, s hatottak Avci mester szavai, szigorított védekezésén a Kayseri, majd megjöttek a pontjaik is, időlegesen egyenlítettek Sventoraite-ék, akit Siksniuteként ismerhettünk eddig Pécsről.

Nagy volt az iram, az izgalom, sok a hiba és a fault, mindkét gárda pontatlanul dobott, de őrizte minimális előnyét a KSC. Aztán a negyed hajrájában fordítottak a törökök. Hála istennek, Goree és Krnjics gondoskodott róla, hogy ez ne maradjon így, elég volt két kihagyott Kayseri kísérlet, két szekszárdi lepattanó és két gyors indításból szerzett kosár.

Krnjics ziccerével jól indult a 2. negyed, aztán megint átvette a vezetést a Bellona 5 perc után, mivel Milicsék lehetőségei kimaradtak. Nem találta a ritmust perceken át Djokics Zseljko csapata, jött az időkérés. Jókor, mert azt követően a bosnyák center két ziccerével ismét a kék-fehérek vezettek. Meg is jött a kedve a tapshoz a nagyjából húsz Szekszárdról érkezett drukkernek, akik hathatós támogatást kaptak a sepsi publikumtól. Aztán Friskovec révén megszületett a 9. kísérletből az első tolnai tripla is, s tíz pont fölé hízott a KSC fórja. Ugyan a félidőre hétre olvadt mindez, mégis magabiztosabbnak volt titulálható már ez az előny.

A fordulás után is a Szekszárdé volt az első találat, aztán kimaradtak a kísérletei, a törökök négyre felzárkóztak (36–40). A végül dupla-duplával záró Goree – 18 pontja mellé 11 lepattanót is begyűjtött – húzta ki a kátyúból a szekeret, triplát és duplát szerzett zsinórban. Studer is beküldött egy távolit, ami után rosszul érkezhetett, a lábához kapott, le kellett vinni a pályáról 40–50-nél. Vérszagot fogtak Yayáék, visszajöttek ötre, ismét időt kért a KSC, ami megint jókor jött. Lüktetett a meccs, elmentek tizennéggyel Vorpahlék, s amikor már kezdett volna mindenki megnyugodni, a negyed végén benézett újra tíz alá a Kayseri.

A záró periódusra visszatért Studer, s maradt a gigantikus küzdelem minden egyes labdáért, helyzetért. Az ihletetten játszó szekszárdi nevelésű válogatott irányító azonban sikerre vezette csapatát remek tripláival, gólpasszaival. A szekszárdiakat végig buzdító magyar szurkolók a találkozó végén a himnusz eléneklésével jutalmazták az atomosok teljesítményét.

A KSC az első lépést megtette az Euroligába kerüléshez, amelyhez még a ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő meccsen le kell győznie a házigazda Sepsiszentgyörgyöt.

Női kosárlabda Euroliga-selejtezőtorna,

A-csoport, 1. mérkőzés

Bellona Kayseri BSK (török)–

Atomerőmű KSC Szekszárd 70–80 (15–18, 16–20, 21–23, 18–19)

Sepsiszentgyörgy, 350 néző. V: Cavara (bosnyák), Salins (lett), Jevtovics (szerb).

Kayseri: DEAN 17, WILLIAMS 12, Abdi 8/3, Brezinova 2, Svenotraite 8. Csere: Oral 10/6, Tüzün, Yaya 5/3, Kalbisagde 8/6. Edző: Ayhan Avci.

Szekszárd: STUDER Á. 9/9, FRISKOVEC 9/3, Bálint, GOREE 18/6, MILICS 23. Csere: Gereben, Vorpahl 6, Miklós 4, Krnjics 9, Mányoky 2. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–6. 7. p.: 9–10. 13. p.: 19–21. 17. p.: 23–29. 18. p.: 24–35. 24. p.: 36–40. 26. p.: 40–50. 28. p.: 45–55. 33. p.: 58–63. 36. p.: 60–71.

Kipontozódott: Gereben (36. perc), Milics (39.).

Borítóképünkön: Műtétje utáni első tétmérkőzésén nagyszerű játékkal tért vissza Studer Ágnes.