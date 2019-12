A másodedzőnek is be kellett segítenie

Harmadik vereségét szenvedte el sorozatban a Knipl Kft. Bonyhádi KSE, amely hazai pályán maradt alul a Pápával szemben.

Az Újpest (73-82) és a Hódmezővásárhely (72-80) elleni vereség forgatókönyve rajzolódott ki a bonyhádiak újabb bajnokiján. A középmezőnyhöz tartozó pápaiak ellen többször is vezető völgységiek három negyeden keresztül jól tartották magukat, de a zárófelvonásra fizikailag és fejben is elfáradtak.

A BKSE-ben a másodedző, Rutkai Péter is pályára lépett: az erőcsatár több mint négy és fél év után játszott újfent.

„A mérkőzés előtt úgy számoltuk, hogy mindössze hatan, vagyis egy cserével lennénk. Sokan sérüléssel vagy betegséggel bajlódnak, Somogyfoki Szabolcs a lágyékával, Papp Péter pedig torokgyulladással küszködik. Ezért vállaltam be, hogy ha kell, beszállok, hogy Dorogi Gergő és Tömösváry Máté pár percet tudjon pihenni – mondta lapunknak a bonyhádiak másodedzője. – Végig szoros mérkőzést játszottunk a Pápával, de ahogy a korábbi találkozókon, most is a hosszabb kispad döntött az ellenfél javára” – értékelt a 14 perc alatt öt pontig, két lepattanóig és egy gólpasszig jutó Rutkai Péter, aki leszögezte, nem szándékozik visszatérni a parkettre.

NB I/B, Zöld csoport, 12. forduló

Knipl Kft. Bonyhádi KSE-Concordia Motax KC Pápa 65-79 (27-23, 10-17, 18-16, 10-23). Bonyhád, v.: Radnóti M., Varga Z., Pécsi Zs. Bonyhád: Pupp B. 12/3, Gébert 1, Baki S. 8, Tömösváry 16/3, Dorogi 12/3. Csere: Csobán 3/3, Rutkai 5/3, Maskaljevic 8/6. A pápaiak legjobb dobói: Sonyák 27/12, Burai 18/6.

Adománygyűjtés

A BKSE csapata pénteken 18 órától az élmezőnyhöz tartozó Pécsi NKA együttesét fogadja. A völgységi klub karácsonyi adománygyűjtést szervez a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együtt. Elsősorban jó állapotú sportcipők, sporteszközök, táskák, iskolai felszerelések, szaloncukor és gluténmentes termékek felajánlását várják. Aki ajándékkal érkezik, ingyen tekintheti meg a mérkőzést.