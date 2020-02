A mérkőzés előtt muszáj lesz levenni a pelenkát

Sorsdöntő etap első felvonása kezdődik az OTP Bank Ligában szereplő Paksi FC számára a ZTE FC elleni mai hazai találkozóval.

Csak februárban nyolc mérkőzést játszik a Paks, ebből hatot a bajnokságban, kettőt pedig a Pécsi MFC ellen a Magyar Kupában. Az NB I-es találkozók közül öt is kulcsfontosságú lesz, hiszen a két kiesőcsapat mellett a közvetlenül előttük álló gárdákkal találkoznak Böde Dánielék (Zalaegerszeg, Kaposvár, Diósgyőr, Debrecen, Kisvárda).

„Kifejezetten várom a találkozókat, és remélem, ezzel a játékosok is így vannak, hiszen mégiscsak ez a teteje a sportnak. Számunkra az igazából fontos mérkőzések most következnek, nem szabad kikapnunk, és pontokat kell gyűjtenünk” – emlékeztetett az elmúlt napokban többször is Osztermájer Gábor.

Ha létezik hatpontos mérkőzés, akkor a mai, Zalaegerszeg elleni pontosan ilyen. A paksiak csak több győzelmükkel előzik meg riválisukat, tehát egy döntetlennel is maguk mögött tartanák a ZTE-t, de miután a sereghajtó Kaposvár egy pontot szerzett az előző fordulóban (a Puskás Akadémiával játszott 1–1-et), szorosabb lett az alsóház. Előrefelé tekintve viszont a Debrecen (4–0 az Újpest ellen) és a Diósgyőr (3–1 a ZTE ellen) is nyerni tudott, vagyis tovább nőtt a szakadék a tizedik és nyolcadik hely között.

Szeptemberben fordított pályaválasztással úgy nyert 3–1-re a ZTE, hogy Böde Dániel révén a kilencedik percben még a Paks vezetett (a csapatkapitányt a hajrában ki is állították). A fordításban döntő szerepet játszott Radó András és Stieber Zoltán, az ő kikapcsolásuk kulcsfontosságú lesz a szombati összecsapáson.

A két együttesnek ez lesz a 11. bajnokija az első osztályban. Paksi pályaválasztással eddig hat mérkőzést vívott a két fél, s két győzelem és két döntetlen mellett két vereség a mérleg hazai szempontból. És igazából a vendégek szempontjából is.

Most a maga felé billentheti a mérleg nyelvét az atomvárosi együttes, amely az eddigi utolsó paksi bajnokin 4–2-re győzött, még 2011-ben. A PFC góljait Bartha László, Szatmári Lóránd, Magasföldi József és Kiss Tamás szerezte.

„Nagy csatát vívunk a Zalaegerszeggel, viszont hazai pályán, a saját közönségünk előtt meg kell mutatunk, jobb csapat vagyunk. Sikerünk kulcsa az egységben lehet, minden pozícióban harmóniára lesz szükség, ami győzelemre vezethet bennünket. Bízunk benne, hogy minél több szurkolónk kilátogat majd a stadionba, hiszen jelenlétükkel és biztatásukkal mindig nagy segítségünkre tudnak lenni” – fogalmazott Könyves Norbert, a PFC szélsője.

Nagy csatára a pályán is szükség lesz, s azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy a védelemnek hiba nélkül kell lehoznia a mérkőzést. Olyan játék nem fog beleférni a ZTE ellen, amilyet a Ferencváros otthonában produkáltak az atomvárosiak, akik hibát hibára halmozva futballoztak, s nyomát sem lehetett látni a törökországi edzőtáborban mutatott erőtől duzzadó, ötletes játéknak.

A paksi csapatkapitány, Böde Dániel szavaival élve: a mérkőzés kezdése előtt le kell venniük a játékosoknak azt a bizonyos pelenkát!

OTP Bank Liga, 18. forduló

Paksi FC–ZTE FC

Paks, Fehérvári úti stadion, 17 óra. Vezeti: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Garai Péter – Csonka Bence, Kulcsár Katalin)

Paksi FC: 31 Rácz G. – 77 Kulcsár D., 96 Lenzsér, 5 Gévay, 24 Poór, 30 Szabó J. – 18 Balogh B., 8 Kecskés, 26 Bertus – 42 Könyves, 13 Böde D. Vezetőedző: Osztermájer Gábor

ZTE: 1 Demjén – 77 Bolla, 4 Lesjak, 5 Bobál D., 27 Bedi – 22 Mitrovics, 21 Kocsis G. – 8 Stieber Z., 12 Bobál G., 7 Radó – 23 Ikoba. Vezetőedző: Dobos Barna.

A játékosok neve előtt a mezszámukat tüntettük fel.

A hétvégi forduló menetrendje

A Kisvárda otthonában folytathatja menetelését a címvédő és éllovas Ferencváros az OTP Bank Liga 18. fordulójában.

A program, szombat: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 17, Budapest Honvéd–Mezőkövesd Zsóry FC 17, Diósgyőri VTK–Kaposvári Rákóczi FC 17, Paksi FC–ZTE FC 17, Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 17, Újpest FC–MOL Fehérvár FC 19.30.

Az M4 Sport a Honvéd–Mezőkövesd és az Újpest–Fehérvár találkozókat közvetíti.