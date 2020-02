A minimális célját elérte Pécsen a paksi együttes

A minimális elvárást teljesítette a Paksi FC a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, amihez kisebb szerencse is kellett, vallja Osztermájer Gábor vezetőedző, aki az előny mellett Haraszti Zsolt visszatérésének is örülhet.

Kecskés Tamás és Sajbán Máté góljával szerdán 2–1-es előnyt harcolt ki a Pécsi MFC otthonában a Paks a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Az atomvárosiak örülhetnek az eredménynek, a baranyaiak viszont bosszankodhatnak, hiszen 1–0-s vezetésnél, majd hátrányban is büntetőt hibáztak.

„Igazi kupameccset játszottunk, brusztolós futball volt, vendéglátónk pedig igazolta jó hírét – fogalmazott a lefújás után Osztermájer Gábor. – Előnyt szerettünk volna szerezni, ezt megtettük. Tudtuk, hogy a Pécs egy jó csapat, hiszen az előző körben a Kisvárdát búcsúztatta, valamint az NB III Közép csoportjának éllovasáról beszélünk. Ellenfelünk most is összeszedetten játszott, két büntetőt is kiharcoltak, ám ezek egyikét sem tudták értékesíteni, így mondhatjuk, szerencsénk is volt” – mondta a paksiak vezetőedzője, megjegyezve, hogy minimális céljukat teljesítették azzal, hogy előnnyel várhatják a visszavágót.

Sikerükön felül Haraszti Zsolt visszatérésének is örülhetnek a zöld-fehérek, a támadó 424 nap után lépett ismét pályára. A tavaly januárban térdszalag-szakadást szenvedett szélső 2018. december 15-én játszotta eddigi utolsó mérkőzését, a Pécs otthonában szerdán fél órát kapott.

„Jól éreztem magam a pályán, élveztem a futballt. Ennyi kihagyott nap után volt bennem némi drukk, de ez is teljesen normális, ahogy az is, hogy kellőképpen el is fáradtam. Nem féltem, nem figyeltem a lábamra, és ez jó, teljesen benne voltam a meccsben” – mondta a klub honlapjának a 28 éves támadó.

A kupavisszavágót jövő héten szerdán, 18 órakor rendezik a Fehérvári úti stadionban. Ha a Paks továbbjut, negyeddöntős helyével klubtörténelmet ír. Addig viszont még egy fontos mérkőzés vár Harasztiékra, szombaton a szintén jó formában lévő Diósgyőrhöz látogatnak a bajnokságban.