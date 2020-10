A nagy trió kikapcsolása lehet a győzelem kulcsa

Az előző szezon egyik meglepetéscsapatát, a TFSE-MTK együttesét fogadja ma bajnoki mérkőzésen az Atomerőmű KSC Szekszárd.

Hétvégén a női élvonalba is begyűrűzött a koronavírus-járvány, az UNI Győrnél többen is pozitív tesztet produkáltak, ennek következtében – a játékosok egészségének védelmét elsődlegesen szem előtt tartva – elmaradt az Atomerőmű KSC szombatra tervezett soproni mérkőzése (egy hete a címvédővel játszottak a Rába-partiak). Azt egyelőre nem tudni, a két fél mikor pótolja a rangadót, de ez a halasztás talán jól is jön Studer Ágneséknek, akik így egy hosszú túrát és egy kőkemény csatát „spóroltak meg” maguknak. Hacsak néhány edzéssel is, de így több idő jutott Djokics Zseljkónak, hogy felkészítse övéit a TFSE elleni újabb fontos bajnoki mérkőzésre.

Habár egy győzelem mellett már két vereséget is elszenvedtek a fővárosiak, leírni nem lehet őket. Magyar Bianka tanítványainak hétvégi mérkőzését nem veszélyeztette a pandémiahelyzet, s hazai pályán legyőzték a PINKK-Pécs csapatát 76–63-ra, míg előtte Győrött (82–91) és otthon a Csata elleni is szoros meccset játszottak (69–72).

A mai mérkőzésen döntő tényező, s minden bizonnyal a győzelem kulcsa lehet, ha a szekszárdiak ki tudják venni a játékból az Alisia Jenkins (meccsenként 19 pont és 12 lepattanó), Chanise Jenkins (19,33 pont), Bernáth Réka (19,33 pont) triót. E három játékos dobta ugyanis a vendégek eddigi pontjainak hetven (!) százalékát. Az előző szezon szekszárdi mérkőzésén Alisiát sikerült féken tartaniuk Bálint Rékáéknak, az amerikai akkor mindössze nyolc pontot szerzett, de a másik két játékos összesen harminckilencig jutott, ezzel végletekig izgalmas csatára késztették a KSC-t (81–79).

„Rájuk egyéni és csapatvédekezésben is nagyon figyelnünk kell. Az elmúlt idény idegenbeli mérkőzésén (88–68-ra nyert a KSC – a szerk.) az én feladatom volt Bernáth Réka kikapcsolása. Most is erre számítok, de nem izgulok, mert tudom, ha valamit elrontok, ott lesz a csapat, hogy kisegítsen. Azon a találkozón csapatszinten is jól sikerült a védekezésünk, ez is kellett a sikerhez. Azonban a többi játékost sem szabad elfelejteni, hiszen náluk is előfordul, hogy ha valakinek nem megy a játék, egy társa lép a helyébe” – mondta Miklós Melinda, aki a „fiatalszabálynak” köszönhetően egyre inkább felveszi a felnőttbajnokság ritmusát.

Tippmix NB I, 4. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–TFSE-MTK

Szekszárd, városi sportcsarnok. Szerda, 18 óra. Vezeti: Ádám J., Kovács N., Nyilas I.

Megérkezett Erica McCall, ma este már pályára is léphet Megérkezett Szekszárdra Erica McCall, az Atomerőmű KSC amerikai légiósa. A 24 éves kosaras már át is esett a protokoll szerinti tesztelésen, kezében van a negatív Covid–19-tesztről szóló igazolás, ráadásul a játékengedélye is megérkezett, ami azt jelenti, hogy ha a szakmai stáb úgy ítéli meg, akkor McCall pályára is léphet a TFSE-MTK elleni bajnokin. A nagy közönségkedvenc negyedik szezonját kezdheti meg a KSC színeiben. Az elmúlt hónapokban a WNBA-s Minnesota Lynx együttesében játszó McCallról pár napja ugyan még az hír járta, hogy térdsérülés miatt egyelőre bizonytalan a Magyarországra érkezése, de azóta kiderült, hogy minden egészségügyi lelete rendben van. Tegnap már be is futott, edzett is a sportcsarnokban – sok mindenkinek azért nem kellett bemutatkoznia…

Borítóképen: Miklós Melinda, akire komoly szerep várhat a TFSE-MTK elleni bajnokin