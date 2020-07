A nehezén talán már túl vannak Szlamáék

Egy nagyarányú győzelemmel és három szoros vereséggel kezdte a Bonyhád BFC a férfi NB I-es strandlabdarúgó-bajnokságot.

Mondhatjuk, hogy a nehezén már túl vannak a bonyhádiak a hétvégén kezdődött élvonalbeli bajnokságban, hiszen a címvédő, három portugál világbajnokkal felálló Jászfényszaruval és a friss Magyar Kupa-győztes Gyöngyössel is összecsapatott már. Teljesen elégedett mégsem lehet Bölcsföldi Zoltán együttese, mert bár előbbi csapat ellen helytállt (a bravúrhoz hibátlan játékra lett volna szükség), utóbbival szemben pedig többet támadott a megfiatalított Bonyhád, de éppen a rutintalanságból kapott potyagólok miatt – hosszabbításban – lényegében magukat verték meg.

A két-két francia és szlovák válogatottal érkező Garvittax ellen viszont kiszakadt a gólzsák, Genczler Kornél és Sebestyén Norbert vezérletével tizenhétig meg sem álltak a völgységiek. A tavalyi világbajnokság ezüstcipősével és két német sztárral felálló Újhartyán ellen szintén meglehetett volna a három pont, öt perccel a vége előtt még 3-3-ra álltak a felek, de az átütőerő nem jött, így nehéz helyzetben várja a hétvégi folytatást a BBFC.

„Csalódott vagyok a hétvégi szereplésünk miatt, ennél többet reméltünk. Leginkább a Gyöngyös elleni rangadó elvesztése fájó, mert buta hibákkal lényegében magunkat vertük meg. Sajnos csapatunk teljesítménye, ahogy fiatal együtteseknél lenni szokott, még meccsen belül is ingadozó. Több, rutinos játékosunk hiánya azért érződik. Nehéz helyzetben vagyunk, innen már óriási bravúr lenne a Final Four, hiszen nem hibázhatunk. Egy biztos, a folytatásban is mindent el fogunk követni, hogy minél jobb helyen zárjuk a bajnokságot” – fogalmazott Bölcsföldi Zoltán csapatvezető.

Eredmények

Bonyhád BFC–Jászfényszaru-Goldwin Pluss 4–6 (0–2, 2–2, 2–2). Bonyhád: Szabó Sz. – Szalma, Genczler, Sebestyén N., Szász D. Csere: Komáromi B. (kapus), Preininger, Tamás Á., Sásdi, Wirth, Kaufmann, Ágics. Vezetőedző: Bölcsföldi Zoltán. A bonyhádi gólszerzők: Wirth, Sebestyén N., Preininger, Genczler.

Bonyhád BFC–Energia SC Gyöngyös 8–9 (1–2, 4–4, 3–2, 0–1) – hosszabbítás után. A bonyhádi gólszerzők: Wirth (2), Preininger (2), Sebestyén N., Szlama, Sásdi, Genczler.

Zebegény Garvittax–Bonyhád BFC 4–17 (2–6, 1–4, 1–7). A bonyhádi gólszerzők: Genczler (4), Sebestyén N. (4), Wirth (4), Sásdi (2), Ágics, Szlama, Szász.

Újhartyán BSC–Bonyhád BFC 7–3 (1–0, 2–2, 4–1). A bonyhádi gólszerzők: Szász, Genczler, Sásdi.