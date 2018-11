A Nymburk legyőzésével venne új lendületet a KSC

A cseh DSK Basketball Nymburkot fogadja a női Európa Kupában az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely jól ismeri riválisát, hiszen az előző szezonban is egy csoportban szerepelt vele.

Amióta Djokics Zseljko a szekszárdi csapat vezetőedzője, nem volt még ilyen rossz szériában a KSC (a legutóbbi bajnoki döntőben a Sopron ellen 3–0-s összesítéssel maradtak alul, de ezt most ne vegyük ide).

Studer Ágnesék az előző három találkozójukat elveszítették: a magyar bajnokságban kikaptak itthon a Sopron Baskettől (56–67), idegenben a ZTE NKK-tól (67–75), közben pedig Rózsahegyen, az Európa Kupában is veszítettek az MBK Ruzomberokkal vendégeként (58–65).

Ma este az ellen a cseh Nymburk ellen lábalhat ki a hullámvölgyből a KSC, amellyel az előző kiírásban is találkozott az EK-ban, s amelyet idegenben 86–69-re, itthon pedig 73–66-ra győzött le.

A csehek hibátlanok az idei Európa Kupa-sorozatban, a Ruzomberok ellen saját pályájukon 71–70-re nyertek, a szekszárdiak által is legyőzött szlovén ZKK Cinkarna Celjét pedig vendégként múlták felül nagyon simán (83–68).

A csehek hazájuk bajnokságában a második helyen állnak 6 győzelemmel és 2 vereséggel. Két vereségük közül az egyiket hazai pályán a KP Brnótól (75–77), a másikat idegenben az éllovas USK Prahától (51–95) szenvedték el. Legutóbb saját csarnokukban léptek pályára, és nagy küzdelemben 83–77-es sikert arattak a Zabiny Brno ellen.

Női Európa Kupa, H-csoport, a 3. fordulóban

Atomerőmű KSC Szekszárd–Basketball Nymburk

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18.30 óra. Vezeti: Ernad Karovics (bosnyák), Szinisa Prpa (szerb), Sztaniszlav Valejev (orosz). Az összecsapást a DigiSport1 élőben közvetíti.

A csoport másik találkozóját szintén szerdán (kezdés: 17 óra) vívja az MBK Ruzomberok és a ZKK Cinkarna Celje.

Heten érkeztek

Daniel Kurucz csapatába a nyári szünetben hét új játékos érkezett: Kamila Hosková, Michaela Krejzová, Simona Sklenarová, Romana Stehliková, a tavaly még a DVTK-ban játszó Tereza Pecková, illetve a svéd duó, Crystel Bittar és Johanna Prytz. Az előző csapatból most is bevethető Alena Hunková, Eliska Mircová, Nikola Dvoraková, továbbá a 202 centis ukrán-orosz center, Alekszandra Komencsuk és az amerikai hátvéd, Chloe Wells. A bajnokságban és a nemzetközi porondon is utóbbi számít a nymburkiak legeredményesebb játékosának.