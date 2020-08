A Paks II három, az UFC négy gólt kapott otthon

Nem volt jó vasárnapjuk az NB III-ban szereplő megyei csapatoknak, hiszen a Szekszárd és a Paks is itthon kapott ki.

Paksi FC II–FC Dabas 1–3 (0–1) Paks, v.: Kiss A. (Topálszki, Juhász L.).

Paks II: Rácz G. – Delea, Grajzel, Szekszárdi, Debreceni – Budai I. (Tamás B., 64.), Vas G., Sipos L. – Prantner (Bognár B., 86.), Szendrei, Gyurkits (Kovács L., 73.). Edző: Kindl István.

Dabas: Kersák – Sziklási, Forgács, Márton D. (Buzás L., 76.), Marsa, Sándli, Vladul (Takács K., 85.), Erdős, Dudás D., Ágoston D. (Fritz A., 64.), Horváth B. Edző: Szabó István. Gólszerzők: Prantner (72.), illetve Dudás D. (27.), Marsa (61.), Forgács (65.).

Jó teljesítményt nyújtott a fiatal paksi gárda, melyben ezúttal csak Rácz Gergő volt a „túlkoros”. Az első félidőben így is megvoltak a lehetőségeik a gólszerzésre, ennek ellenére a dabasiak egy kontrából – a védők bizonytalanságát is kihasználva – szerezték meg a vezetést. Fordulás után sem változott a játék képe, a 65. percben erősen vitatható helyzetben nem kapott szabadrúgást a PFC, a vendégek az ebből végigvitt támadás után találtak be ismét. A mérkőzést a paksiak szépségdíjas találata zárta le.

Kindl István: – A vártnál többet kaptam a csapattól. Mérkőzésről mérkőzésre vesszük fel a felnőtt NB III ritmusát. Ezen az úton kell továbbmennünk, hogy sikeresek lehessünk. Az eredményen kívül csak gratulálni tudok a játékosaimnak.

Szekszárdi UFC–Hódmezővásárhelyi FC 1–4 (0–1) Szekszárd, vezette: Bana (Perák, Páhoki).

Szekszárd: Mityók – Királyházi, Márton E., Rácz Á., Arena Á., Németh K. – Wirth, Kvanduk J., Budai D. – Fejes P., Péter A. Edző: Dienes Pál.

Hódmezővásárhely: Weszelovszky – Huszár, Selyem, Bata, Koncz, Tapiska, Orosz M., Ludánszki, Katona Gy., Pleszkán, Darida. Edző: Antal Krisztián.

Az elején néhány szöglettel riogatott a Hódmezővásárhely, aztán felbátorodott a Szekszárd, s Fejes Péter akár meg is szerezhette volna a vezetést. Hosszabb ideig a vendég kapu előtt tudták tartani a labdát a hazaiak, így váratlanul jött a vásárhelyiek vezető találata. A szünetig további helyzetei voltak az UFC-nek, de azok is kimaradtak.

Fordulás után a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, aztán Budai Dávidot kiállította a játékvezető, így még nehezebb helyzetbe került a házigazda. Ezt a vendégek kihasználták, majd Péter Antal szépítő gólja után ismét betaláltak. A végén kettős kiállítás (az UFC-ből Királyházi Bencét küldték le) borzolta a kedélyeket.

Dienes Pál: – Az első kiállításig megvolt a lehetőségünk a pontszerzésre, de utána az ellenfél megkontrázott bennünket.

Kecskeméti TE–Majosi SE 5–0 (4-0).

Kecskemét: Mészáros D. – Grünwald, Kis B., Károly, Gábor L., Tóth D., Vágó, Ludasi, Puskás G., Jabak, Gál. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Majos: Steinbach G. – Kovács G., Bognár S., Ledneczki, Kugli – Simó, Kovács E. – Nagy Zs., Lizák, Széles B. – Pál A. Vezetőedző: Tihanyvári László

Gólszerzők: Tóth D. (3), Károly, Grünwald.

A majosiak önmagukat verték meg azzal, hogy négy beívelés után négy fejesgólt is beszedtek. A bajnokságot négy meccsből két vereséggel kezdő kecskemétiek ezen a találkozón igazolták, hogy az osztály egyik legjobb csapata az övék. A majosiak a következő fordulóban a Monor otthonába utaznak – ott sem lesz könnyebb dolguk.