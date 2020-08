A Paks nyerte az idény első megyei rangadóját

A Paks tartalékcsapata nyerte meg az NB III-as megyei rangadót az újonc Majos ellen. A Szekszárdi UFC-nek nem volt szerencséje a Honvéd második sora ellen.

Paksi FC II–Majosi SE 1–0 (0–0)

Paks, Fehérvári úti stadion, 200 néző. V: Sipos K. (Kovács II G., Kovács B.).

Paks: Borsos – Kulcsár D., Grajzel, Gévay, Debreceni – Budai I. (Gyurkits, 72.), Sipos L., Vas G. – Sajbán Máté (Tamás B., 90.), Süvöltős A. (Görög G., 69.), Szendrei. Vezetőedző: Kindl István.

Majos: Steinbach G. – Kovács G., Bognár S., Ledneczki, Kugli – Simó, Kovács E. (Vituska N., 73.). – Széles, Steinbach M. (Petrovics, 63.), Hock – Pál A. Vezetőedző: Tihanyvári László.

Gól: Szendrei (59.).

Gévay Zsolt, Kulcsár Dávid és Sajbán Máté személyében három NB I-es visszajátszóval erősödtek a hazaiak, miközben a majosiaknál továbbra is hét embert kell nélkülöznie a szakmai stábnak. Ennek ellenére a Majos kezdett jobban, meglepte a paksi fiatalokat. Aztán feljavult a PFC játéka, s ha határozottabbak lettek volna a kapu előtt, több gólt is lőhettek volna Kindl István tanítványai. A vendégek szervezetten védekeztek, Steinbach Gergő remekül védett (a kapus tizenegyest is hárított), s kontrákkal veszélyeztettek. A Paks idénybeli első sikerét ünnepelhette, a majosiaknak még várni kell erre.

Kindl István: – A Gévay–Kulcsár kettős nyújtotta stabilitást kihasználva volt türelmünk kivárni, míg gólt szerzünk. Sok helyeztet alakítottunk ki, de egy kivétellel rendre elrontottuk. Látjuk a hibákat, dolgozunk a kijavításukon.

Tihanyvári László: – Ez a vereség sokkal jobban fáj, mint a körösladányiaktól vagy a taksonyiaktól elszenvedettek. Jól futballoztunk, voltak lehetőségeink, azt gondolom, az egyik pontra mindenképpen rászolgáltunk volna.

Szekszárdi UFC–Bp. Honvéd II 1–2 (1–1)

Szekszárd, 300 néző. V: Altorjay (Ring, Topálszki).

Szekszárd: Szűcs K. – Fekete M. (Királyházi, 72.), Márton E., Rácz Á., Füredi – Wirth (Kvanduk J., 83.), Budai, Arena Á., Németh K. – Péter A., Mayer M. (Fejes P., 75.). Vezetőedző: Dienes Pál.

Bp. Honvéd II: Horváth A. – Buna, Bocskay, Szabó A., Csányi – Török K., Csörgő, Eördögh (Németh D., 73.), Cipf – Traoré (Gale, 62.), László D. Vezetőedző: Simon Miklós.

Gól: Péter A. (20.), illetve Budai D. (24., öngól), Németh D. (85.).

Jól kezdett az UFC, s már a huszadik percben vezetett is. Nem sokkal később egy szerencsétlen, megpattanó lövéssel egyenlített a Honvéd. A fordulás után a kispestiek létszámhátrányba kerültek, a Szekszárd támadott a győzelemért, de egy kontra megpecsételte a sárga-feketék sorsát.

Dienes Pál: – Mostanában a szerencsével is hadilábon állunk.

NB III., a Közép csoport állása 1. Iváncsa 5 5 0 0 15–2 15

2. Ferencváros II 5 4 1 0 11–2 13

3. Dabas 5 3 2 0 9–2 11

4. ESMTK 5 3 0 2 6–4 9

5. H.vásárhely 5 3 0 2 10–10 9

6. Körösladány 5 2 2 1 12–7 8

7. Újpest II 4 2 1 1 6–5 7

8. Honvéd II 5 2 1 2 7–9 7

9. Kecskemét 4 2 0 2 9–5 6

10. Dunaújváros 5 2 0 3 9–8 6

11. Szekszárd 5 2 0 3 6–6 6

12. Rákosmente 5 2 0 3 4–6 6

13. Dabas-Gyón 5 2 0 3 4–7 6

14. Kozármisleny 5 1 3 1 9–9 6

15. Taksony 5 1 2 2 11–8 5

16. Paks II 5 1 2 2 6–9 5

17. Monor 5 1 2 2 4–8 5

18. Vác 5 1 1 3 5–12 4

19 . Szeged 5 1 0 4 4–13 3

20. Majos 5 0 1 4 4–19 1

Ez következik

A 6. forduló programja, augusztus 27., szerda: Majos–Újpest II, Vác–Szekszárd, Monor–Paks II, Hódmezővásárhely–Kecskemét, Bp. Honvéd II–ESMTK, Iváncsa–Dabas-Gyón, Rákosmente–Körösladány, Szeged–Taksony, Dunaújváros–Kozármisleny, Dabas–Ferencváros II. Valamennyi mérkőzés egységesen, 17.30 órakor kezdődik.