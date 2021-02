A Paksi FC legyőzte és megelőzte a tabellán a Kisvárdát

A Kisvárdát is legyőzte odahaza a Paksi FC az OTP Bank Ligában (3–0), ezzel Bognár György csapata feljött a tabella ötödik helyére.

A bajnokság második körének zárófordulója előtt a Paks szerezte a harmadik legtöbb gólt a mezőnyben, míg a Kisvárda a legkevesebbet. Ez már előrevetíthette a mérkőzés forgatókönyvét: az atomvárosiak birtokolják majd többet a labdát, támadóbban is lépnek fel, ami várhatóan több helyzettel is fog járni, míg a vendégek a pontrúgásaikból és kontráikból próbálják majd veszélyeztetni ellenfelük kapuját. Mindez be is bizonyosodott a kilencven perc során.

Ahogy az is bizonyítást nyert, hogy nem érdemes lemaradni a PFC mérkőzéseinek elejéről, hiszen Bognár György csapata szereti megnyomni az első negyedórát. Nem volt ez másként ezúttal sem, Ádám Martin irányítókat meghazudtoló passza után Hahn János góljával már a negyedik percben vezetéshez jutottak a hazaiak. A zöld-fehéreknek ez volt az ötödik találatuk az első tizenöt percben, Hahn pedig már tizenhárom góllal vezető a mesterlövészek versenyét – a 2019/2020-as idényben ennyi már elég volt a gólkirályi címhez.

Ugyan voltak helyzetei a Kisvárdának is (Vianni közeli lövését például Rácz Gergő pofozta a kapufára), az első játékrészben egyértelműen a paksiak akarata érvényesült.

Ahogy a mérkőzések elejéről nem szabad lemaradni, ha az atomvárosiak játszanak, úgy, amíg a játékvezető nem fúj a sípjába kettőt, frissítőért sem érdemes elmenni. Erre most Bognár István erősített rá, aki a hosszabbításban mutatta meg kivételes rúgótechnikáját, csapata pedig kilencedik találatát jegyezte a harmadik negyedórában.



Kétgólos előny birtokában is futószalagon jöhettek volna a hazai helyzetek, de néha a könnyelműség lett úrrá a paksi játékosokon. Az utolsó félórára Supka Attila és Bognár György is a támadószekcióban frissített csapatán, s éppen az egyik cserejátékos, Nagy Richárd állította be a végeredményt.



A Kisvárda első Fehérvári úti sikerére így továbbra is várni kell, miközben a PFC a tizenegyedik hazai bajnokijából a hetediken gyűjtötte be mindhárom pontot, s fellépett a tabella ötödik helyére.

Böde Dánielék jövő szerdán a Budafokot fogadják a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, majd vasárnap az Újpest FC látogat a Fehérvári úti stadionba.

Paksi FC-Kisvárda Master Good 3–0 (2–0)

Fehérvári úti stadion, zárt kapuk mögött. V.: Solymosi (Tóth II., Szécsényi)

Paks: Rácz G. – Lenzsér, Böde, Szabó J. –Osváth, Papp K. (Kulcsár D., 87.), Bognár I. (Szakály D., 88.), Bertus – Haraszti (Vági, a szünetben), Ádám M. (Sajbán Máté, 80.), Hahn (Nagy R., 63.)

Kisvárda: Dombó – Hej, Csirkovics, Prenga, Leoni – Karabeljov (Zlicsics, a szünetben), Szimovics – Navrátil (Ötvös, a szünetben), Bumba (Kovácsréti, 73.), Sassá (Camaj, 72.) – Viana (Horváth Z., 59.)

Gólszerzők: Hahn (4.), Bognár I. (45+1.), Nagy R. (85.)

Sárga lap: Lenzsér (7.), Szabó J. (26.), illetve Horváth Z. (67.)