A paksi tájfutók minden hétvégéje versennyel telt

Egymást érik a tájfutók számára rendezett versenyek. A paksiak szép eredményekkel térnek haza ezekről.

A jó idő beköszönte azt is jelenti, hogy megszaporodtak a versenyek a tájfutók számára. A Paksi SE sportolóinak eredményeiről Kiss Gábor edző számolt be. Elmondta, hogy Lengyelben rendezték a Tolnai, a Baranyai, a Somogyi és a Bács-Kiskun megyei diákolimpiát, valamint kísérő programként a Tavasz Kupát. A verseny fizikálisan ugyan nehéz volt, de a diák­olimpia paksi indulóinak, Hahn Máriusznak, Kovács Karinának, Aradi Bencének és Balogh Emőkének így is sikerült a megyei fordulóból továbbjutnia az országos döntőbe. A Tavasz Kupán Lénárt Viktória ért el harmadik helyezést a felnőtt férfi kategóriában.

Az Országos Diákolimpiának Tatabánya adott otthont, ahol két paksi indult. A verseny első napja a város lakótelepein és kisebb parkjaiban zajlott. Itt Hahn Máriusz ötödik Kovács Karina pedig tizenegyedik lett. Másnap a Turul szobor mögötti erdő, szintes, aljnövényzetben gazdag terepen futottak a diákok. Kovács Karina bokasérülés miatt feladta a versenyt, Hahn Máriusz viszont a hatodik helyen zárt. Kiss Gábor a Bridgestone kísérő versenyen ért el összetettben hetedik helyezést.

A Paksi SE és a Kalocsai SE-vel közösen szervezte a Magyar Egyetemi és Főiskolás ob-t. A verseny helyszínéül a paksi strand előtti parkos terület, a garázssor és az ATOMfutás buckás terepe szolgált. A verseny 2×2 fős váltó volt, melyen Makovinyi Dorottya és Tinnyei Petra képviselték az egyetemüket. Tinnyei Petra N21-es váltója a hatodik helyen végzett, Makovinyi Dorottyáék pedig MIX kategóriában harmadikok lettek. A Harangodon rendezett Szenior Hosszútávú ob-n a Gábor család képviselte a Paksi SE-t. A közel húsz kilométeres pályán Gábor József F35-ben, tizenkét kilométeren Gábor Anita N35-ben és a lányuk, Gábor Zsófia N12-es kategóriában lett negyedik helyezett.

A Mecsek Open első napján a rövidtávú verseny Pécsett a Zsolnay Manufaktúra területén zajlott, a következő két napban pedig Abaliget mellett, hatalmas töbrökkel tarkított Szúadó területén bizonyítottak a tájfutók. Az összetettbeli eredmények alapján a legeredményesebb paksi versenyző Lénárt Viktória volt, aki ezüstérmet szerzett N21B kategóriában. Gábor Anita harmadik lett N35-ben, férje, Gábor József F21B-ben negyedikként ért a célba. A Hollókőn rendezett Nógrád Nagydíjon szintén sikerült az éremszerzés, Gábor Anita ugyanis bronzérmes lett. Gábor József a versenyindító éjszakai futamon negyedik lett, az összetett eredmény alapján pedig ötödik, akárcsak Balogh Zsolt. A váltóban Tinnyei Petra és Makovinyi Dorottya a negyedik helyen végzett.

Bogyiszlón az általános iskola környékén rendeztek versenyt, és a pörgős pályákon bajnoki helyezést ért el Kovács Kíra, Kiss Gábor és Kovács Vera. Pirtón a Kisbakter Kupát tartották, ahol Hahn Máriusz második helyen ért célba.

A Paksi SE tájfutói az UltraBalatonon is bizonyítottak. Nyolc tagú váltójukkal 16 óra 44 perc 54 másodperccel teljesítették a Balatont megkerülő 221 kilométeres távot, és így kategóriájukban, 95 csapat közül a második helyen végeztek. A csapatot Böröcz Ildikó, Gábor Anita, Pachné Nyirati Éva, Lénárt Viktória, Gábor József, Kiss Gábor, Aradi Bence, Kiss Péter és kísérőik, Endrődi József, Aradi Tamás és Koprivanacz Imre alkotta.

A budaörsi KTF Trail terepfutó verseny húsz kilométeres távján több mint ötszáz méter szintkülönbséget kellett legyőzni. Gábor József a férfiaknál tizedik lett. A Dél-Alföldi Középtávú Bajnokságon viszont sikerült neki az éremszerzés, és Pirtó közelében ezüstérmes lett. Mellette felesége és lánya versenyzett. Gábor Anita negyedik helyen végzett, Gábor Zsófia pedig a nyílt kezdő kategória első helyezettje lett.