A pálya mellett is volt mit nézni a szezonban

Egy kis képes összeállítás a megyei futballról.

Nemcsak a pályán, a pályán kívül, pontosabban a pálya mellett is akad látnivaló a megyei futballban. Lapunk fotóriporterei, Mártonfai Dénes és Makovics Kornél a tavaszi szezon során szinte Tolna összes futballpályáját bejárták, a megyei első osztálytól a megye háromig bezárólag. A meccsekről készült fotóikkal olvasóink rendszeresen találkozhattak a fordulókról készült beszámolóinkban, most azokból a képekből válogattunk, amelyeket eddig nem volt lehetőségünk megmutatni, de vétek lenne eltitkolni Önök elől.

A megyei futball(élet) már csak ilyen: egyeseket mosolyra fakaszt, másoknak könnyeket csal az arcára. Hétvégente mindig ki lehet ereszteni a gőzt, le lehet gurítani egy-egy korsó hideg sört (csak az asszony meg ne tudja…), lehet köpködni a szotyit, vagy a tökmagot, s közben a kedvencek buzdítása mellett az ellenfelet is lehet zrikálni. A megyei futball mindig ad beszédtémát. A helyszínen, a kocsmában, otthon, és a munkahelyen is. Most nyár van, szünet van, de augusztusban megint útjára indul majd a labda. Mi pedig kollégáinkkal akkor is ott leszünk majd a pályák mellett.