A pályára lépéskor máris tovaszállt az ifjak izgalma

Nem mindennapi mérkőzést kellett lejátszania pénteken Osztermájer Gábor együttesének, mely az NB I-es keretéből tizenhárom játékost volt kénytelen nélkülözni koronavírus-fertőzés miatt. A tíz egészséges futballista mellett a tizenhét éves Vas Gábor is a kezdőben kapott helyet, s mint azt a klub honlapjának elmondta, sok ideje nem volt az izgalomra, hiszen csak csütörtök este derült ki (a teszt­eredményből), hogy pályára léphet a Groupama Arénában.

„Amikor megérkeztünk a stadionhoz, bementünk az öltözőbe és megnéztük a pályát, már kezdett tudatosulni bennem, hova jöttem, mi előtt állok – fogalmazott az NB III-ban nyolc mérkőzésen pályára lépő középpályás, hozzátéve, a társak bátorították, hogy ebből a helyzetből csak jól jöhet ki. – Böde Dani kicsit hosszabban is szólt hozzám, elmondta, mindenben próbál majd segíteni, ne szorongjak. Érdekes, ahogy elkezdődött a meccs, minden megváltozott, csak az adott szituációkra koncentráltam, összpontosítottam a végletekig.”

Pedig olyan játékosok ellen léphetett pályára, akiket addig csak a tévéképernyőn keresztül vagy a lelátóról nézhetett, de amikor pályára lépett, már ezzel sem törődött, próbálta kihozni a maximumot az adódó lehetőségből. Ez meg is látszott a teljesítményén, 1–0-s hazai vezetésnél kulcsfontosságú becsúszó szerelést mutatott be Franck Bolival szemben, megakadályozva a ferencvárosiak második gyors gólját.

„Véleményem szerint az a mentés alapozta meg az egész utána nyújtott teljesítményemet, nagyon feldobott. Sokat persze nem kértek tőlem a találkozó előtt, oldjam meg, hogy minél kevesebbszer kerüljenek mögém. Igyekeztem ezt minél jobban kivitelezni. Úgy gondolom, elsőre nem is rosszul” – folytatta a fiatalkorú játékos, akit végül a 82. percben, egy húzódás miatt kellett lecserélni.

Teljesítményéről mindent elmond, hogy a csapattársak, ismerősök és szülők mellett több ferencvárosi szurkoló is ismeretlenül ráírt, hogy megdicsérje a pályán nyújtott játékáért. Mégsem elégszik meg ennyivel, bízik benne, hogy a jövőben is az utazókeret tagja lehet.

„Láttam és éreztem is, az NB I-ben már nincs idő tétlenkedni, maximum két érintés, és már adni is kell tovább a labdát, különben vége. De az a továbbadás sem mindegy, pontos, kemény passzok kellenek. Szeretnék idén minél több percet elcsípni. Persze tudom, nem lesz egyszerű, mert egyszer majd visszatérnek az alapjátékosok, de ha újból lehetőséget kapok, szeretném azt ugyanígy kihasználni” – zárta a paksiak egyik nagy reménysége.

Azt remélik a fiatalok, hogy kapnak még lehetőséget

Görög Gergő éppen Vas cseréjeként debütált az NB I-ben, a 17 éves védő szerint a tempó kemény és sokkal gyorsabb volt, mint amihez eddig hozzászokott, de úgy érzi, mégis sikerült felvennie arra a kis időre. A vele egykorú Debreceni Ákos, aki az utolsó előtti percben Szakály Dénest váltotta, elmondta, minden pályán töltött másodpercet élvezte, egyáltalán nem izgult, s becserélésénél annyit mondtak neki, próbálja meg élvezni a játékot, és ha tud, lépjen be a támadásokba. A keretbe nevezésnél mindketten csak reménykedni tudtak, hogy pályára is fognak lépni, most viszont már abban bíznak, hogy a jövőben is lehetőséget kapnak a bizonyításra. Ez akár már a hétvégi, Hatvan elleni vasárnapi Magyar Kupa-mérkőzésen (15 óra) vagy a jövő szombati, MTK Budapest elleni hazai bajnokin (14.45) megtörténhet.