A pandémiahelyzet miatt újra elhalasztották a gálát

Nem lesz idén küzdősportgála a szekszárdi sportcsarnokban. Úgy volt, hogy a májusban a koronavírus-járvány miatt elhalasztott eseményt novemberben pótolják, de a bizonytalan pandémiás helyzet miatt a szervezők ismét halasztottak.

Halász Gábor nagyon készült. Az Unio Box Team cirkálósúlyú bunyósa a jubileumi, tizedik esten szeretett volna elköszönni a szekszárdi közönségtől – megannyi nagy ütközet, pofonváltás és nagy siker után. A búcsúra és a gálára egy ideig azonban még várni kell.

Az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt a májusi programot először novemberben szerették volna bepótolni, de az újra erőre kapó vírus miatt a szervezők nem kockáztatnak, és lefújták az őszi eseményt. Halász Gábor úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben ezt a döntést látták a leghelyesebbnek.

Mint hangsúlyozta, szeretnék, ha a helyi kedvencek (Halász mellett Orsós István, Erickles Torres Marin és Novák György is búcsúzik) telt ház előtt léphetnének ringbe, mert ez lenne hosszú pályafutásuk méltó megkoronázása, a novemberi rendezéssel azonban ez közel sem biztosított. Hozzátette, nagyon sokat dolgoztak a háttérben, külföldi bunyósokkal is egyeztettek – a jelen helyzetben azonban az ő beutazásuk is több mint kétséges.

Halász Gábor tavasszal azzal fordult lapunkhoz, segítsünk neki a támogatók megszólításában. A Szekszárdi Városvédők is mellé álltak, sőt az önkormányzattól is voltak ígéreteik. Úgy volt, hogy a városi sportcsarnokot ingyen kapják meg, ezzel jelentős kiadást tudtak volna spórolni. Halász reméli, ezek az ígéretek tavaszra sem felejtődnek el, s azok a támogatók is segítik őket, akiktől szóbeli megerősítést kaptak. Addig is tovább dolgoznak a háttérben az újabb szponzorok megnyerésén, mert a tavaszi, sorban tizedik gálának olyannak kell lenni, ami méltó körítést ad a kiváló sportemberek búcsújához.