A parádés második félidő döntött

Férfi NB II, Dél-nyugat, 20. forduló

Hőgyészi SC–Rinyamenti KC 32–25 (12–13). Tamási, 150 néző. Vezette: Csányi T., Drinóczi.

Hőgyész: Farkas G. – Debreczeni, NYITRAI 6, BOCK 14 (4), Vald, Vojkovics I., SZABÓ T. 7. Csere: HUDRA (kapus), Héger, Gadányi 1, Balaskó 2, Pap B., Teimel M., Zatureczki 2, Kemény, Kovács Á.

Hetesek: 4/4, ill. 5/3.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Betegségek és sérülések miatt nem volt ideális a Hőgyész felkészülése erre a rangadóra, ami meg is látszott a csapat első félidei játékán. A védekezés rendben volt, a támadásban viszont voltak hibák, így a remekül védő Hudra Milánnak köszönhetően „csak” három gól volt a legnagyobb hátrányuk. A szünet után gyorsan emberhátrányba került a HSC, amely ennek letelte után megtalálta az nagyatádiak ellenszerét, s parádés második harminc perccel, Bock Milán pazar formájának is köszönhetően (volt már közte tíz gól is) meglett a két pont.

Bán Tamás: – A két Milán kiváló játékának köszönhetően értékes győzelmet szereztünk.

A Hőgyész az ötödik helynél hátrébb már nem végezhet, előrébb akkor léphet, ha nyer jövő héten Kiskunhalason, a Mecseknádasd pedig kikap a sereghajtó Satelit SE-től, és/vagy a Siklós nem szerez pontot a Nagyatád és a Kiskunhalas ellen.