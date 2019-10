A PEAC elleni bajnokit is behúzta a KSC Szekszárd

Háromból három az Atomerőmű KSC Szekszárd mérlege a női NB I-ben. Djokics Zseljko gárdája szerdán este a PEAC-Pécset is legyőzte a szomszédvári rangadón.

Igazából csak egyszer ijesztett rá a szekszárdiakra a PEAC a szerdai bajnokin, ám sokkal keményebb fából faragták a KSC-s játékosokat annál, hogy 13–7-es vendégvezetésnél megrezzenjenek. Nem is tették, szép fokozatosan őrölték fel baranyai riválisukat, amelynek ugyan voltak fellángolásai (többször is vissza tudtak jönni lőtávolon belülre), ám a győzelemre nem volt esélyük.

A szekszárdi drukkerek megint kitettek magukért, a hétközi időpont ellenére szinte megtöltötték a sportcsarnokot, s a csapat hatodik játékosaként akkor segítettek, amikor kellett. A meccs elején Studer Ágnest ölben vitte le a pályáról Marie Ruzicková (mi akkor egy kicsit megijedtünk), de szerencsére nem lett gond, a kis irányító visszatért, s olyan gólpasszokat adott, amire csak ő képes. Az amerikai Erica McCall pedig megint hozta a szokásos dupla-dupláját – ő láthatóan az idei szezonban is kulcsembere lesz a KSC-nek. A másik amerikai, a hátvéd Tyuanna Marshall a kispadról nézte végig a meccset, a bal hüvelykujját kellett sínbe tenni, de ezen az estén ez is belefért. A végére csak azért is feltornászta húsz pont fölé a különbséget a Szekszárd, amely harmadik bajnokiját is megnyerte, így jó hangulatban készülhet a DVTK elleni vasárnapi rangadóra, és a jövő szerdai Európa-kupa-fellépésre, amelyen a belga Basket Hema lesz az ellenfél.

„Nem tudom, minek kell még történnie… Marshallnak eltörött az ujja, a Szekszárdon történt gázrobbanás miatt pedig nem tudtak a saját lakásukban pihenni a játékosok. Kemény mérkőzést játszottunk, örülök, hogy mindhárom centerem jól és ponterősen játszott” – értékelt Djokics Zseljko vezetőedző.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–PEAC-PÉCS 85–63 (19–16, 27–13, 19–18, 19–16)

Szekszárd, 900 néző. V: Földházi, Nagy V., Sörlei

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 11, DOJKIC 11/3, Vincze N., KISS V. 11/6, RUZICKOVÁ 21. Csere: Theodoreán 3/3, McCALL 18, Bálint R. 5/3, Miklós M. 5/3 Edző: Djokics Zseljko.

PEAC: Wentzel 11/3, Horobets 4, SZABÓ F. 13/3, Udodenko 8, Bravard 14/12. Csere: Gémes-Sarok 5, Kaposi 6, Ruják, Varga E., Hegedűs J. 2, Sánta P. Edző: Meszlényi Róbert.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–2. 6. p.: 11–13. p. 9. p.: 17–14. 12. p.: 25–16. 15. p.: 36–20. 18. p.: 43–25. 21. p.: 47–32. 24. p.: 49–37. 27. p.: 55–45. 30. p.: 66–49. 34. p.: 71–55. 38. p.: 76–61.