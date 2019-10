A pécsi fiatalok nem tudták megnehezíteni a KSC dolgát

Az Atomerőmű KSC Szekszárd magabiztosan, 95-61-re győzte le a PINKK-Pécsi 424 csapatát női élvonal ötödik fordulójában.

Hasonló együttessel találkozott szombaton a bajnokságban a KSC Szekszárd, mint tette azt hétközben az Európa-kupában. Szerdán a 19,4 átlagéletkorú belga Basket Hema megnehezítette Djokics Zseljko csapatának dolgát (59-55 lett a vége), ezért némi félsszel lehetett közelíteni e mérkőzés elé.

A PINKK keretében hat játékos is megfelelt a fiatalszabálynak, ezúttal azonban – tanulva a belgák elleni hibából – egy pillanatra sem becsülték le ellenfelüket a szekszárdiak. Jáhni Zsófia közelijével még 13-11-re felzárkóztak a pécsiek, amire a hazaiak egy 13-0-s szériával válaszoltak, ami gyakorlatilag előrevetítette a mérkőzés végkimenetelét is.

Az első, sőt a második negyed végén is benne volt a pakliban, hogy megdobja a százat a KSC még úgy is, hogy a szekszárdiak vezetőedzője megtehette azt a „luxust”, hogy egyszerre küldje pályára Miklós Melindát és Vincze Nikolettet. Hogy a második félidő már a jövőnek is szóljon, a két U20-as játékos itt is megkapta a bizalmat Djokics Zseljkótól, kiegészülve a 16 éves Horváth Dórával.

A szurkolókat sikerült kárpótolniuk Studer Ágneséknak a szerdai játékuk után, joggal zúghatott az „Ez Szekszárd!” rigmus a lefújást követően is.

Ugyan a száz pont nem lett meg, de a közte több mint harminc magáért beszél. A meccs embere a 20 pontig és 13 lepattanóig jutó Erica McCall lett, de ezúttal Bálint Réka (15 pont, 6 lepattanó) és Studer Ágnes (12 pont, 6 assziszt, 6 lepattanó) is sokat tett a szekszárdiak szezonbeli negyedik sikeréért a bajnokságban.

A KSC-re két idegenbeli túra vár, előbb csütörtökön a német Herner TC elleni Európa-kupa-találkozó jön, vasárnap pedig a címvédő Sopron elleni bajnoki rangadó.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD – PINKK-PÉCSI 424 95-61 (28–18, 25–18, 17–11, 25–14)

Szekszárd, 900 néző. V: Farkas G., Rácz Zs., Major Á.

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 12, Dojkic 5, Vincze N. 5/3, McCALL 20, KISS V. 11/3. Csere: BÁLINT R. 15/3, Daniel 10/6, Theodoreán 6, Miklós M. 3, Studer Zs. 6, Horváth D. 2. Edző: Djokics Zseljko

PINKK: TENYÉR 11/9, Stach 16/6, Szűcs L. 3, Jáhni 4, LANDRY 17. Csere: Vári 6, Zsilinszki, Kovács K. 4, Horváth Zs. Edző: Marossy Gergely

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–3. 6. p.: 13–11. 9. p.: 26–13. 12. p.: 32–18. 15. p.: 39–24. 18. p.: 49–30. 21. p.: 56–38. 24. p.: 62–41. 27. p.: 66–47. 30. p.: 70–47. 33. p.: 77–47. 38. p.: 90–58.



Kipontozódott: Kiss V. (39.).

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Több sebből vérzünk, Ruzicková sérülés miatt nem tudott pályára lépni, de Dojkic sem teljesen egészséges. Örülök, hogy mindenki hozzá tudta tenni a magáét ehhez a győzelemhez, ez a legjobb módja annak, hogy egy csapat ki tudjon jönni a gödörből.

Marossy Gergely: – Igyekeztünk mindent megtenni, de reális ez az eredmény. Jelenleg itt tartunk, építkezünk tovább.