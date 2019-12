A profik között új győztest avattak a Benga Kupán

Az amatőröknél a Robi Bár Izmény megvédte elsőségét a XXIX. Benga Kupa – Garai Ferenc Emléktornán, a profiknál viszont az A’la Cool révén új bajnokot avattak vasárnap a Bonyhád Városi Sportcsarnokban.

Az évtizedes hagyományokkal rendelkező XXIX. Benga Kupa – Garai Ferenc Emléktornán idén nyolc profi és tizenöt amatőr együttes mérte össze erejét: szombaton az amatőrök csoportküzdelmeivel, vasárnap a helyosztókkal, valamint a profik teljes tornájával folytatódtak a küzdelmek. A döntőkre szépen megtelt a tavaly áprilisban átadott Bonyhád Városi Sportcsarnok.

Mindkét kategóriában ott volt a címvédő az elődöntőben, majd a döntőben is, de aztán, ahogy a nagy sláger is mondja: „Egyiknek sikerül, a másiknak nem”. Nemcsak a finálék, de a továbbjutó helyezések kérdései is izgalmas mérkőzéseken dőltek el. Az amatőröknél a címvédő Robi Bár Izmény a finálé kapujában büntetőkkel győzte le a Dávid Duguláselhárítást, így rezgett a léc számukra, de a döntőben viszont már nem bíztak semmit a véletlenre, és rendes játékidőben nyerve húzták be újabb elsőségüket.

A profiknál a címvédő kakasdiak és a Czékmány Bálint Emléktornát egy héttel korábban megnyerő A’la Cool jutott magabiztosan a fináléba. Előbbi az igen tetszetősen játszó és fiatal átlagéletkorú Színesceruzák és Radír ellen, utóbbi pedig a fáradhatatlan, két kategóriában is vitézkedő TI-TO The Boss ellenében harcolta ki a döntős helyét. A fináléban aztán az amatőrökkel ellentétben elmaradt a címvédés, az A’la Cool ezúttal jobbnak bizonyult.

Profik

Elődöntők: A’la Cool–TI-TO The Boss 2–0, Térkőcenter Kakasd–Színesceruzák és Radír 6–4. A bronzmérkőzésen: Színesceruzák és Radír–TI-TO The Boss 4–2. A fináléban: A’la Cool–Térkőcenter Kakasd 4–1.

A legjobb játékosnak Szlama Bálintot (A’la Cool) választották, a legjobb kapus Schäffer Kevin (Térkőcenter Kakasd) lett, a gólkirályi cím a kilenc találatig jutó Máté Róberthez (A’la Cool) került.

Amatőrök

Elődöntők: TI-TO The Boss–Bever Name 4–3 (hosszabbítás után), Robi Bár Izmény–Dávid Duguláselhárítás 4–2 (büntetők után). A bronzmérkőzésen: Bever Name–Dávid Duguláselhárítás 3–1. A döntőben: Robi Bár Izmény–TI-TO The Boss 2–0.

A legjobb játékos Kőrösi András (Robi Bár Izmény), a legjobb kapus Pakurár Norber (TI-TO The Boss), a gólkirály az öt találatos Wirth Dániel (Bever Name) lett.

Borítóképünkön: Az A’La Cool együttese a nagymányoki Czékmány-emléktorna után a Benga Kupán is elhódította a legjobb csapatnak járó serleget.