A regionális rendezvények jelenthetnek kiutat

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Magyar Karate Szakszövetség is ajánlásokat tett mind a klubok, mind a versenyszervezők felé. A javaslatcsomag egyik legfontosabb kérdése volt, hogy miként lehet a versenyzőket formában tartani motiváció, azaz versenyprogramok nélkül. Mivel több versenyszervező is visszalépett, ezért a Bátaszék SE Karate Szakosztálya is törölte őszi nagy rendezvényét, a Cikádor Kupát.

„A helyzet szülte kényszer arra sarkallt bennünket, hogy keressük azokat a lehetőségeket, ahol a versenyzői bázisunk új ingereket kaphat, hogy az ösztönzés és a befektetett munkáról való visszacsatolás meg legyen oldva – mondta lapunknak Nagy Ákos, edző. – Ezen – a saját magunk felé is támasztott – elvárással állítottuk össze az őszi programokat, melynek első lépcsője volt a Szarvasi Karate Klubbal való edzéssorozat és kontrollmeccs hétvége” – tette hozzá a BSE elnöke.

Ruzsinszki György – a magyar felnőtt karateválogatott egykori edzője szülővárosában, Szarvason épített egy profi versenyzői gárdát, akikből mára korosztályos válogatottak kerülnek ki – mondta el lapunknak a szakember.

„Arra a tapasztalatra melyet Gyuri évtizedek alatt halmozott fel, úgy érzem mi bátaszékiek nyitottak vagyunk – tette hozzá Nagy Ákos. – A hétvége alatt két karateedzés, egy mozgáskoordinációs tréning és egy kontrollmeccs edzést tartottunk, a maga nemében mindegyik különleges és szakmailag építő volt. A koordinációs tréninget Kürtösi Zsolt – egykori olimpikon tízpróbázó, edző, szakkommentátor – vezényelte le, aminek a különlegessége abban rejlett, hogy bemutatta számunkra azokat az atletikus képességeket fejlesztő gyakorlatokat, melyek kitűnően kiegészítik a karateversenyzők edzéseit. Gyurival már a búcsúzáskor leszögeztük, hogy a korlátozások figyelembe vételével hamarosan újra összehozzuk a tanítványokat, a kérdés csak az, hogy Tolna vagy Békés lesz-e a házigazda?”

Borítóképünkön: Kürtösi Zsolt egykori olimpikon előadás közben