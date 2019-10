A remek közösség a titka a Mezőkövesd sikereinek

Remek szezont fut az OTP Bank Ligában szereplő Mezőkövesd Zsóry FC, amely tartja a lépést a Fehérvár FC-vel és a Ferencvárossal. A sikerekből tevékeny részt vállal a szekszárdi Lugos József, aki videó­elemzőként tagja a stábnak.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Döntetlent játszottak a listavezető fehérváriakkal. Gratulálhatok hozzá?

– Két jó csapat találkozott, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk a Vidivel – felelte Lugos József. – A helyzetek alapján talán közelebb álltunk a győzelemhez, de a befejezések nem sikerültek. Egygólos mérkőzés volt, sajnos nem tudtunk betalálni. A srácok megtettek mindent, de így sem vagyunk szomorúak.

– Gyanítom, jó érzésekkel néznek rá mostanság a tabellára!

– Nagyon tetszik mindenkinek. Jó lenne, ha így maradna a szezon végéig!

– Hogy érzi magát Kövesden?

– Remekül, köszönöm a kérdést. A szakmai stáb nagyon együtt van, és a csapatunk is tele van jó emberekkel. A klub minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a legjobb tudásunk szerint dolgozhassunk.

– A vezetőedzővel, Kuttor Attilával milyen a viszonya?

– Úgy érzem, megtaláltuk a közös hangot. Sokszor hihetetlen számomra még ma is, hogy kikkel is ülök egy öltözőben. Mondhatnám a vezetőedzőnket, vagy említhetném Tóth Mihályt és Elek Norbertet is. Szerintem őket sem kell bemutatni a magyar futball kedvelőinek, ismerőinek.

– Valóban ilyen jó ez a mezőkövesdi együttes, mint amit a tabella mutat?

– Nagyszerű játékosaink vannak, akik nagyon jó közösséget alkotnak. Emberileg és futballtudás szempontjából is ezt mondhatom róluk. Azt érzem minden nap, hogy folyamatosan jobbak és jobbak szeretnének lenni, amit nagyon jó látni nekünk, a szakmai stáb tagjainak.

– És ehhez az ön munkája is hozzájárul! Pontosan mi is az ön feladata?

– Az ellenfelek feltérképezése különböző szempontok alapján. Heti három videózásunk van. Hétfőn a saját hétvégi meccsünk jeleneteit nézzük vissza a csapattal. Csütörtökön és pénteken pedig a következő ellenfelet mutatjuk be. A játékosok is ekkor kapják meg a nekik szóló, személyre szabott videókat. Mindenki arról a játékosról kap összeállítást, akivel szembe találkozhat a pályán. A bajnokikat is mindig élőben rögzítjük, jeleneteket vágok ki, ha olyat látok, s ha a helyzet úgy kívánja, akár a szünetben is megmutatjuk a csapatnak.

– Mondhatjuk, hogy a tenyerében van, amit az élvonal mezőnyéről tudni kell?

– A 12 csapatos NB I-ben háromszor is találkoznak egymással a csapatok. Nagyjából már tudjuk előre az ellenfelekről, hogy mire is számíthatunk. Melyik csapat erős pontrúgásban, melyik rivális játssza hosszú labdákkal a futballt, és melyik az, amelyik építkezik. Viszont mindig lehetnek újítások. Ezért minden csapat utolsó öt mérkőzését visszanézem. Ez nem azt jelenti, hogy régebbre nem nézelődök, viszont ott már az instant rendszer vágott jeleneteit nézem vissza, valamint a Wyscout rendszer „segítségét” kérem.

– A DVSC-vel játszanak a hétvégén, mire hívta fel a kollégák és a játékosok figyelmét?

– Alaposan kielemeztem a Loki játékát, tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, de most engedje meg, hogy ne áruljam el önnek. Ha szombat este megnézi az eredményt, el tudja majd dönteni, hogy jól végeztem-e a munkámat.

Késedi ajánlotta Lugos József korábban a DVTK csapatánál dolgozott videóelemzőként, onnan Vitelki Zoltánt követve az NB II-es Kazincbarcikához került. Késedi Gábor, a Fehérvár FC videóelemzője ajánlotta be Kuttor Attilának, a mezőkövesdiek vezetőedzőjének, aki szimpatikusnak találta a szekszárdi fiatalembert. A Tóth László sportigazgatóval való egyeztetés után pedig egyenes út vezetett a stábig…

Borítókép: Lugos József (balról) és Tóth Mihály hallgatja Kuttor Attila vezetőedző utasításait