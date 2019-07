A reménybeli sikerekért izzadnak a szekszárdiak

Zajlik az élet a Szekszárdi Kajak-Kenu SE-nél, a versenyzők gőzerővel készülnek az előttük álló megmérettetésekre a palánki híd lábánál lévő bázison.

Erősítenek, futnak, aztán irány a víz. Nincs mese, evezni kell, mert szükség lesz az erőre, az energiára, hogy folytatódhasson a klub sikerszériája. Lehet forróság, jöhet enyhülés, váltogathatja egymást napsütés vagy eső, a fiatalok minden körülmények között róják a kilométereket a vízen és a vízparton. Jámborné Inger Nikoletta nem kíméli a versenyzőket, sapkában, napszemüvegben, síppal a szájában irányít.

„Nagyon sokat dolgozunk, mert szeretnénk jó eredményeket elérni az idei szezonban – szögezte le az edzőnő. – Elsőként a mostani hétvégén fiataljaink méretik meg magukat, Fadd-Domboriban, a vidékbajnokságon kell kiemelkedően teljesíteniük, hogy minél többen kvalifikálják magukat a magyar bajnokságra. Több héten át készülünk a dombori edzőtáborunkban annak érdekében, hogy a csapat a legjobbat nyújthassa. Nálunk nem lesz megállás egész nyáron, a kisebbek tudnak csak pihenőre menni az augusztusi országos bajnokságot követően” – mondta.

A klub versenyzői közül többen nemzetközi megmérettetésekre készülnek. „Nagy Viktória az U23-as korosztályba lépve is sikeresen megszerezte a kvalifikációt az Európa-bajnokságra – folytatta Inger Nikoletta. – Neki így hamarosan szurkolhatunk a július 25. és 28. között a franciaországi Decize-ben, a maratoni Európa-bajnokságon. Viki egyre jobb formában van, bár most egy kis betegség hátráltatja a felkészülését, de még időben vagyunk, a kontinensversenyre jó formában lesz. Szekeres Zsoltot és Korsós Zsófiát egy spanyolországi versenyre hívták meg, mely szintén július végén lesz. Aztán az ifjúsági és U23-as korosztállyal készülünk tovább a maratoni világbajnokság válogatójára, ahol reményeink szerint Bartos Zsófia is szerepet kaphat. Csizmazia Dóra pedig síkvízen próbál kijutni az Olimpiai Reménységek Versenyére” – fogalmazott.

Szabadidős fronton is a csúcsra járatják a klubot, rengeteg felkérésük van iskoláktól, cégektől akiknek túrát, csapatépítő napokat szerveznek. Hamarosan indulnak Kalóz Táboraik is, ahova „külsős” gyermekeket is várnak, határon túliakat is.