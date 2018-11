A sérüléseket is leküzdve nyerte meg a komlóiak elleni rangadót a Hőgyész

Öt percig volt csupán pariban a Tolna a kíméletlenül játszó Csurgó pályáján.

Férfi NB II., Dél-nyugat, 8. forduló

Hőgyészi SC–Sport36-Komló U23 35–32 (17–16)

Tamási, 150 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Hőgyész: Hudra – Teimel M. 1, Nyitrai 2, Vojkovics Gy. 2, SZABÓ T. 10, Bock 6 (3), Vojkovics I. 7. Csere: MOLNÁR B., Farkas G. (kapusok), HÉGER, Dombi, Simigh, TEIMEL R. 5, Vald 2, Zaturecki, Kovács Á.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hetesek: 4/3, ill. 4/2.

Balszerencsésen indult a mérkőzés a Hőgyész számára, hiszen az első támadás után Nyitrai Miklós, majd a helyére beállt Vald Benjamin is combsérülést szenvedett (előbbi vissza tudott jönni, s fontos gólokat lőtt), a félidő végén pedig Vojkovics Gyula bokája fordult ki. A hazaiak számára hektikusra sikerült tehát az első játékrész, amelyben a Komló sokáig vezetett, de a sérüléseken túllépve fordítani tudott a HSC.

A folytatásban is megküzdöttek a vendégek 5-1-es védekezésével és a 7-6 elleni támadójátékával a hőgyésziek (utóbbi jól ment nekik, csak két üres kapus gólt tudott dobni a HSC), de a második félidőben rendezték soraikat, rögtön egy 3–0-s rohammal nyitottak, s ezt az előnyt a végéig meg tudták tartani. Ifi: 26–49.

Bán Tamás: – A második félidei határozottabb védekezésünkkel és magabiztos támadásbefejezésünkkel sikerült fontos két pontot szerzeni a jól játszó komlóiak ellen.

Női NB II., Délnyugat, 8. forduló

Csurgói NKC–Tolna KC 43–22 (20–7)

Csurgó, 150 néző. V: Atyimov, Jáger.

Tolna: Lénárt, Tancz, Izsák 1, Pásztor K. 4, Csajkó 8 (3), Lengyelfalusy 5 (3), Gaál 1, Gál D. 2, Máté Zs. 1, Szmacska, Domsa.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hetesek: 3/3, ill. 7/6.

Csupán az első öt percben volt pariban a Tolna a tavaly még másodosztályban szereplő hazaiakkal, utána mintha elfelejtett volna kézilabdázni a vendégcsapat: nem jöttek be az átlövések, a beállót nem tudták megjátszani a magas védők között, a szélre pedig el sem jutott a labda. A fizikálisan jobb és magasságban is a tolnaiak fölé kerekedő csurgóiak sorra hárították a támadásokat. A második félidőben valamicskét javult a tolnaiak helyzete az átlövések terén, így a beálló is többször helyzetbe tudott kerülni, de faragni így sem tudtak tetemes hátrányukból Csajkó Elizáék. Ifi: 38–26.

Gálné Vígh Zsuzsanna: – Kemény, néhol durva védekezésre és a gyors ellentámadásokra nem tudtunk érdemben válaszolni. Az őszi idényben eddig egy hullámvasúton ülünk. Reméljük, hogy a következő mérkőzésen felfelé visz az út. Mindent megteszünk, hogy így legyen.

Veszprém Pannon SE-Tamási KC 27–24 (14–13)

Veszprém, 50 néző. V: Gál L., Ludvig.

Tamási: Salamon Cs. 3, Fölker, Seemann 2, Gulyás L. 4, Sákovics K. 3, Sákovics B. 4, János F., Lanczki Eszter 8, Barkóczi, Nagy S., Farkas E. Edző: Varga László.

Kiállítások: 14, ill. 6 perc.

Hetesek: 1/1, ill. 3/3.

Női NB II., Délnyugati csoport 1. K.misleny U22 8 8 0 0 240–189 16

2. Csurgó 8 7 0 1 257–173 14

3. Siófok U22 8 6 0 2 286–253 12

4. Hévíz 8 5 0 3 218–209 10

5. Balatonboglár 8 4 0 4 226–256 8

6. PEAC 8 3 1 4 197–193 7

7. Marcali 8 3 1 4 233–249 7

8. Veszprém 8 3 1 4 202–233 7

9. Nemesvámos 8 2 1 5 237–235 5

10. Duna-Pent 8 2 0 6 216–236 4

11. Tolna 8 2 0 6 213–248 4

12. Tamási 8 1 0 7 194–245 2 Férfi NB II., Délnyugati csoport 1. Mecseknádasd 8 6 1 1 209–178 13

2. PEAC 7 6 0 1 231–200 12

3. Hőgyész 8 5 1 2 246–228 11

4. Siklós 7 5 0 2 204–179 10

5. Rinyamenti 8 5 0 3 188–192 10

6. Komló U23 7 3 0 4 220–196 6

7. Kalocsa 7 3 0 4 198–193 6

8. Kiskőrös 8 3 0 5 207–226 6

9. Barcs 8 3 0 5 191–222 6

10. Baja 7 1 0 6 186–196 2

11. Kiskunhalas 7 0 0 7 169–239 0

A dunaföldvári Holler UFC visszalépett