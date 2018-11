A sérülésre reálisan tekintett, a visszatérésre optimistán nézett

Biztatónak tekinti a Hágában elért ötödik helyét Cirjenics Miklós, az Atomerőmű SE olimpikonja. A sérülésből visszatért dzsúdós lépésről lépésre építené újra magát.

– Hogy van a csuklója?

– Még nem százszázalékos, de már közelít afelé. A rehabilitáció végén járok itt Pakson, de a fővárosi sportkórházba is feljárok még kontrollra, ahol műtöttek – felelte Cirjenics Miklós, az Atomerőmű SE cselgáncsozója, aki a 100 kilogrammos súlycsoportban a világranglistán a hetedik helyet foglalja el.

– Mennyire viselte meg a közel féléves kihagyás?

– Igyekeztem optimistán kijönni ebből az időszakból. Még sérülten elindultam három versenyen, de az edzéseken sem tudtam már úgy elvégezni a feladatokat, ahogy kellett volna, ami kihatott az eredményeimre. Kezdetben azt hittem, hogy beavatkozás nélkül túl leszek ezen a sérülésen. Addig húztam, halasztottam a dolgot, hogy fel kellett áldoznom a bakui világbajnokságot. Nem volt jó érzés kívülről szemlélni a társakat, de elfogadtam a helyzetet. Reálisan kellett néztem a dolgot, mert nem voltam olyan állapotban, hogy ott versenyképes lehettem volna.

– A tévéképernyőn keresztül viszont figyelhette az ellenfelek egymás elleni versengését. Ki számít most a legnagyobb vetélytársának?

– Nagyon sűrű a mezőny, most legalább húsz nevet fel tudnék sorolni, akik potenciális ellenfélnek számítanak. A sportág őshazája, Japán és Korea is kiváló dzsúdósokat tud felmutatni, de nem kell messzire menni, hiszen a franciák, a németek és hollandok is neveltek ki klasszisokat.

– Ha már Hollandia: hétvégén Hágában tért vissza, méghozzá egy ötödik hellyel. Kezdésnek ez megteszi?

– Ha azt mondják nekem, hogy ebben a mezőnyben, ilyen előzmény után ötödik leszek, aláírtam volna. Persze versenyzés közben jön meg az étvágy. Ha a negyeddöntőben, hosszabbítás után nem én kapom a harmadik intést, akkor megnyílhatott volna előttem az ág, hiszen a grúz ellenfél megsérült, a brazil dzsúdós pedig verhető lett volna. Álomszerű visszatérés lett volna, de a sportban nincsen „ha” és „volna”. Így is biztató visszatérésnek könyvelem el a hágai versenyt, hiszen mindkétszer csupán intésekkel kaptam ki, nem dobtak rajtam, ami pozitívum. A dzsúdómozdulataim ugyan még rozsdásak, de fizikálisan egyben voltam, ami a jövőt nézve több mint kecsegetető.

– Hétvégén Oszakában rendezik az utolsó Grand Slam-viadalt, de ön nélkül…

– Tavaly a torna előtt kint töltöttem egy hónapot, a sérülésem miatt ezúttal nem tudtuk összehozni az edzéseket és a versenyt. Ezért inkább úgy döntöttünk Hangyási László edzőmmel, hogy a fizikai alapozást itthon végzem el annak érdekében, hogy a World Mastersen a legjobbat tudjam kihozni magamból.

– Ahová ilyen félév után is meghívót kapott, s ahol a legjobbak ellen léphet majd tatamira. Azon a tornán milyen helyezéssel lenne elégedett?

– Bizakodó vagyok, de majd akkor és ott dől el, ki milyen formában van. Közhelynek hangzik, de ki akarom magamból adni, ami bennem van. Ha ezt megteszem, már elértem a célomat. A világranglista első tizenhat helyezettje vesz részt Kuangcsou-ban, ezért egy könnyű mérkőzés sem lesz. Tavaly bronzérmet szereztem, igaz, több versenyen is vettem részt, mint idén, és a World Masters-érem mellett három Grand Slam- és egy Grand Prix-medált nyertem, de pár versenyt sajnos helyezetlenül zártam. Azonban most is érzem magamban az átütő erőt.

– Az olimpia szempontjából fontos pontokat szerzett Hágában. Ön is mondta, messze még 2020, de muszáj megkérdeznem: ott lesz Tokióban?

– Ez a cél! – vágta rá a 2016-os ötkarikás játékokon részt vett, de végül helyezetlenül zárt cselgáncsozó. – Még másfél év van a kvalifikációból, sok verseny van még hátra, ráadásul a java majd csak 2019 májusától következik. Az előző ciklusban még számoltam a pontjaimat, figyeltem a naptárat, mikor szerezhetek újabbakat. Erről már leszoktam, mindig csak a soron következő versenyre figyelek. Ha ismét magamra találok, százszázalékos állapotban leszek, akkor nagy esély van rá, hogy Rio után Tokióba is útra kelhetek az olimpiai csapattal.

A kvóta pontszámításáról

A helyezések mellett minden versenyen pontokat kapnak a dzsúdósok. Az olimpia előtti két évet (jelen esetben 2018 májusa és 2019 májusa közötti időszak) és az ötkarikás játékok előtti egy évet (2019 májusa és 2020 májusa) veszik figyelembe a pontszámításnál. Mindkét periódusnál azt az öt versenyt nézik, ahol a legtöbb pontot érte el a versenyző. Az első időszakban megszerzett pontot megfelezik (ezeket hívják ötvenszázalékos versenyeknek), a második időszakét viszont meghagyják (ezek a százszázalékos versenyek). Így alakul ki az olimpiai rangsor, a játékokra mindkét nemben a legjobb 18 utazhat, de egy nemzetből súlycsoportonként csak egy fő.

Ha most érne véget a kvalifikáció, akkor az Atomerőmű SE-t Pupp Réka (52 kg) képviselné. A decemberi World Mastersen jelenleg nyolc magyar indulhat (köztük Cirjenics), de Pupp is bizakodhat még.

