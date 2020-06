A Sión rendezik meg első kupájukat a szekszárdiak

A nagy hagyományú kosárlabda-tornához hasonlóan Sió Kupa néven rendezi meg első felkészülési versenyét a Szekszárdi Kajak-Kenu SE szombaton. A hatalmas érdeklődés miatt korlátozni kellett a nevezők számát.

A koronavírus-járvány idején sem állt meg az élet a szekszárdi kajakklubnál. Kis csoportokban zajlottak az edzések, így a sportolók fizikailag és mentálisan is remek állapotban vannak. A versenyek kiesését azonban nem könnyű pótolni, a fiataloknak kell az inspiráció, a megmérettetés, hogy újra az egekig szökjön az adrenalin. Ezért is rendez versenyt első ízben a Szekszárdi Kajak-Kenu SE.

A kupát most szombaton bonyolítják le, húsz egyesület több mint négyszáz versenyzőjét várják Sióagárdra és Szekszárdra, hogy összemérjék erejüket. Többségében a régió egyesületei és a szekszárdiak partnerklubjai érkeznek, de a vajdasági Bezdánból is jönnek kajakosok, sőt egy, a szekszárdiaknál készülő indiai ifjú is rajtoz áll.

„Nagyon nagy érdeklődés övezte a versenyt, ha nem korlátozzuk a jelentkezéseket, akkor akár a magyar bajnokságot is megrendezhettük volna, annyian szerettek volna eljönni hozzánk – mondta Inger Nikoletta, a klub edzője. – Igen népes mezőnyök jöttek össze, és büszkén mondhatom, hogy több neves sportoló is rajthoz áll. Felnőtt és ifjúsági korosztályban világ- és Európa bajnokok is érkeznek” – tette hozzá.

Minden korosztályban lesz futam, a 8 évesektől egészen a felnőttekig. A kezdő gyermekek 1000 méteren, a gyermek-kölyök korosztály 4000 méteren, a serdülőtől felfelé pedig 7000 méteren küzdenek a versenyzők. A rajt 10 órakor Sióagárdon lesz a híd lábánál, a vízügyi központnál, a futamok ötpercenként indulnak, a célt a palánki kajakháznál jelölték ki. Inger Nikoletta hozzátette, a támogatóik és a versenyzők szülei is nagy segítségükre voltak a megmérettetés megszervezésében.

Az egyesület vezetői kérik a horgászokat, hogy a verseny ideje alatt (10 és 14 óra között) legyenek körültekintőek, hiszen a horgokban való elakadás balesetveszéllyel járhat.