A Szekszárd és a Majos is simán nyert

A Szekszárdi UFC és a Majosi SE is megnyerte idei első felkészülési mérkőzését. A két NB III-as gárda egyaránt megye egyes riválist vert.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Felavatta a vadonatúj bonyhádi sporttelep műfüves pályáját a Majosi SE. Az NB III-as egylet szombaton délelőtt a Baranya megyei élvonalban játszó PTE-PEAC ellen lépett pályára, s nyert 5–3-ra (a bonyhádiak is játszottak, a megye egyes edzőmeccsek beszámolóit keddi számunkban közöljük).

Tihanyvári László együttesében pályára lépett egy erdélyi fiatal, Beniamin Boka, aki biztatóan mozgott, és játszott egy próbajátékos, Varga Zoltán is. Hock Attila Robin Roberto Carlost másoló gólt szerzett, s akadt jó pár szép megmozdulás majosi részről, azt azonban látni lehet, hogy van még mit csiszolni a csapat játékán a bajnoki rajtig.

– Két hét kőkemény edzés után nem is reméltem mást – mondta a találkozót követően Tihanyvári László, a majosiak szakvezetője. – Örülök, hogy szép lassan visszatérnek a sérültjeink, Nagy Norbert, Steinbach Máté és Szeiler Andor hosszú kihagyás után újra pályára léphetett, s Várda Ákosnak is jól halad a rehabilitációja, amit Pécsett és Majoson is végez. Sajnos belső védőből nem állunk valami jól, Ledneczki Gergőnek meghúzódott a lovaglóizma, Bognár Sándor pedig munkahelyi elfoglaltságai miatt keveset tud edzeni. Szeretnénk ide mindenképpen igazolni, de jó lenne egy klasszikus irányító is. Persze tudjuk, hogy ilyenkor, a téli átigazolási időszakban, nem könnyű ilyet találni… – tette hozzá a szakember.

A Szekszárdi UFC a majosiaknál is simábban nyert, mégpedig az ugyancsak a baranyai élvonalban érdekelt Lovászhetény ellen. Turi Zsolt gárdája az első félidőben még csak egy gólig jutott, de aztán a fordulás után kijött a két csapat közötti erőnléti és tudásbeli különbség. Az UFC-ben pályára lépett két exkaposvári, Tratnyek Dániel és Borbély Ákos, valamint az expaksi Prantner Zoltán. Makóról Paunovic Márkó érkezett a kapuba, a Dabas-Gyóntól pedig a németkéri Pomozi Zoltán jöhet ugyanide, de vele még nem egyezett meg a klub.

– Az edzéseken elsősorban a zárt védekezést helyeztük előtérbe és ezt is gyakoroltuk – mondta Turi Zsolt, a szekszárdiak vezetőedzője. – Az osztálykülönbségnek betudhatóan azonban az ellenfél nem tudott úgy letámadni minket, hogy a pályán is hasznosítsuk a gyakoroltakat, így hamar át kellett állnunk egy majdnem egészpályás letámadó focira és taktikára. Természetesen ebben viszonylag sok hibával játszottunk, mivel nagyon keveset gyakoroltuk az eddigi edzéseken, de láttam nagyszerű egyéni és csapatszintű megoldásokat is, külön örülök, hogy a komolyabb helyzeteket gólra is tudtuk váltani. A győzelem és a siker­élmény mindig jót tesz a csapatnak és az egyéneknek is, úgy gondolom, az edzőmeccsel azt a célt mindenképpen elértük, hogy a srácok kiadták magukból, ami bennük volt – összegezte a látottakat Turi.

Felkészülési mérkőzés: Szekszárdi UFC–Lovászhetényi FC 8–0 (1–0). Szekszárd, városi sporttelep, műfű. Szekszárdi UFC: Paunovic – Kvanduk J., Tratnyek, Rácz Á., Béla D. – Borbély Á., Budai D., Fekete M., Prantner Z. – Péter A., Mayer. Csere: Pomozi (kapus), Rácz F., Temesi, Sütő, Gellér, Héhn O., Lékó. Vezetőedző: Turi Zsolt. Gól: Mayer (2), Borbély, Rácz Á., Budai, Lékó, Sütő, Temesi.

Az UFC szombaton a Bátaszék ellen (11 óra) lép pályára Szekszárdon.

Felkészülési mérkőzés: Majosi SE–PTE-PEAC 5–3 (2–1). Bonyhád, városi sporttelep. Műfű. Majos, 1. félidő: Genzler – Nagy Zs., Széles, Szeiler, Kugli – Lizák, Nagy N., Pál A., Petrovics – Steinbach M., Boka. 2. félidő: Genzler – Nagy Zs., Széles, Bognár S., Kugli – Vituska N., Varga Z., Kovács E. Hock –Simó, Pál M. Vezetőedző: Tihanyvári László. Gól: Lizák P., Petrovics, Vituska N., Kovács E., Hock.

A majosiak csütörtökön a Lovászhetény ellen (18 óra) játszanak Bonyhádon.