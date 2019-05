A Szekszárd Fc nyerte a bronzcsatát

Kiélezett csata után Tolnán is nyerni tudott a Szekszárd FC női futsalcsapata, ezzel két mérkőzés alatt lerendezte az élvonalbeli bajnokság bronzcsatáját.

Jó reklámja volt a sportágnak a két Tolna megyei gárda összecsapása: helyzetekből nem volt hiány, a szurkolók hajtották kedvenceiket a végsőkig. Hiába vezetett kétszer is a lélektani előnyben játszó Szekszárd (az első összecsapást 9–2-re nyerte), a Tolna-Mözs nem adta könnyen magát.

Az utolsó percekben öt a négy ellen támadott Nagy Roland csapata, a nézők pedig számoltak vissza – a vendégek az ünneplében, a hazaiak a büntetőkben bízva. Ekkor még utóbbiak örülhettek, hiszen Varga Adél a szó szoros értelmében az utolsó másodpercben tartotta életben a tolnai reményeket.

Tavaly ugyanebben a leosztásban két 2–2-es rendes játékidő után mindkét büntetőpárbajt a Tolna nyerte, most azonban a szekszárdiak bírták jobban az idegek harcát. A megyeszékhely gárdája ezzel egy év után szerzett ismét érmet, míg a tolnaiaknak – a Magyar Kupa-ezüst mellett – ezúttal be kellett érniük a negyedik hellyel.

„Így kell hozzáállni egy ilyen mérkőzéshez! – mondta Nagy Roland. – Sérülés és betegség miatt többen hiányoztak, volt, aki többhetes kihagyás után, edzés nélkül vállalta a játékot. Nem a párharc miatt, az egész éves munka miatt vagyok csalódott” – tette hozzá a tolnaiak edzője.

„Büszke vagyok a lányokra, hiszen egy nagyon nehéz szezon végén szereztük meg a bronzérmet. Rengeteg nehézséggel küzdöttünk, meghatározó játékosaink dőltek ki. Ez a szerencsétlenség most is megvolt, de a lányok erejét mutatja, hogy minden nehézségeken túl tudtak lépni. Csodálatos csapatom van és az ország legjobb női futsal tábora is a miénk. Köszönöm Kágyi István, Volodimir Kolok, Mecseki Ágnes, Viszmeg Balázs, Sallai József, a szertárosunk, Mártika, valamint Kárpáti Zoltán segítségét, nélkülük ez nem sikerült volna” – fogalmazott örömittasan a szekszárdiak edzője.

Női NB I, a 3. helyért, 2. mérkőzés.

WSH-Palmfood Tolna-Mözs–Szekszárd FC 2–2 (0–1). Büntetőkkel: 0–2. Tolna, v: Szabó P. (Sipos L., Farkas R.).

Tolna-Mözs: Deczki – Garay-Simon, Szalkai, Varga A., Urbán. Csere: Bajcsy, Körmöczi, Lickert, Udvardi. Edző: Nagy Roland.

Szekszárd: Hargas – Vaskovecs, Buchmüller, Beke, Ganczer. Csere: Kovács K., Csóka, Megyeri, Lelovics, Kágyi R., Jarova, Horváth K. Edző: Micskó Márk. Gól: Bajcsy (30.), Varga A. (40.), illetve Jarova (12.), Buchmüller (31.).

A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Szekszárd javára.