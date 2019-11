A Szekszárd ismét elkapta a Hajdúböszörményt

Döntetlennel zárta mindkét megyei csapat a női NB I második körének első fordulóját. A Tolna-Mözs a listavezető DEAC-cal, a Szekszárdi UFC a címvédő Hajdúböszörménnyel remizett.

Kezd beérni a tolnaiak kemény munkája, akik a bajnoki cím elsőszámú várományosát, a TFSE-t idegenben győzték le (4–3), az ASE-t pedig magabiztosan búcsúztatták a kupából (10–3), a hétvégén pedig a bajnoki éllovas DEAC-tól csentek el egy pontot. Pedig kétszer is fel kellett állnia egygólos hátrányból Nagy Roland együttesének, amely, ha csak pár másodpercig is, de vezetett is.

„Óvatosan és megfontoltan játszottunk, a taktikai feladatokat pedig teljesíteni tudtuk. Kiegyenlített volt a mérkőzés, hiszen mindkét oldalon megvoltak a helyzetek, a találkozó végeredménye teljesen reális” – fogalmazott a tolnaiak kapusa, Deczki Vanda, akinek bravúrjai is kellettek ahhoz, hogy csapata ponttal távozzon Debrecenből.

A játékoskeretet illetően az előző szezonhoz képest sokat gyengülő csapatok találkoztak Szekszárdon. A bronzérmes UFC azt a Hajdúböszörményt fogadta, amely ellen idei egyetlen győzelmét aratta a bajnokságban. Volodimir Kolok nem számíthatott Megyeri Boglárkára, azonban két fiatalja, Perger Dorina és Kágyi Rebeka találatával így is kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak. A mérkőzés hajrájára azonban ismét visszaesett a fiatal gárda játéka, amelynek így be kellett érnie az egy ponttal.

A Tolna-Mözs a negyedik, a Szekszárd a hetedik helyről várja a hétvégi folytatást.

NB I, a 8. forduló

Szekszárdi UFC–Hajdúböszörményi TE 2–2 (2–1). Szekszárd, városi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Szabó P. (Domokos L., Pekoli). Szekszárdi UFC: Kovács K., Csóka, Kágyi R., Nagy-Cseke, Kiss G. Csere: Szabó K., Perger, Lovász V., Fáskerti, Losoncz. Edző: Volodimir Kolok. Gólszerzők: Perger (8.), Kágyi R. (15.), illetve Bölömi (18., 31.).

Debreceni EAC–Palmfood Tolna-Mözs 3–3 (1–1). Debrecen, Egyetemi Sportaréna, 150 néző. Vezette: Takács I. (Kövér T., Erdélyi T.). Palmfood Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Bajcsy, Nagy N., Szöllős. Csere: Wiesner, Vámosi, Csapó, Ferencz F., Fehér V. Edző: Nagy Roland. Gólszerzők: Krascsenics Cs. (19.), Horváth V. (22.), Tóth N. (31.), illetve Szöllős (19., 26.), Fehér V. (31.).