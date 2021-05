A szekszárdiak számára nagyobb a tét a megyei rangadón

Megyei rangadó következik az NB III.-ban, vasárnap a Szekszárd a Paksot fogadja. Az UFC a kiesés elől menekül, de a paksiak sem lehetnek még nyugodtak.

Az előző kilenc meccséből nyolcat veretlenül vívott meg a Szekszárdi UFC, amely öt győzelem és három döntetlen mellett csak a Kozármislenytől kapott ki. Hiába azonban a remek széria, mert nagy meglepetésre a riválisok is megtáltosodtak (a Hódmezővásárhely például megverte a Fradi II-t és a Paks II-t is), így továbbra is harcolni kell a bennmaradásért. Még öt forduló van vissza a 2020/2021-es idényből, a Szekszárdra három hazai és két idegenbeli meccs vár. Vasárnap 17.30 órától megyei rangadón a Paksi FC második számú csapatát fogadja Turi Zsolt együttese, amely a már kiesett Majosi SE-vel és az FC Dabassal meccsel még otthon. Emellett utazik Újpestre és Monorra. Ha a hazai meccseiket behúznák Péter Antalék, akkor nem kellene izgulni, a kilenc ponttal biztosan meglenne a bennmaradás. Persze az is lehet, hogy hét pont is elegendő ehhez, de jobb biztosra menni, és minél több bajnokit megnyerni.

A Paksi FC második csapatának is van még izgulnivalója, hiszen, bár az NB I.-es gárdák tartalékjai az NB II.-be nem juthatnak fel, az NB III.-ból ugyanúgy kieshetnek a megye egybe, ahogy mindegyik másik résztvevő. Kindl István gárdája éppen a szekszárdiakkal ellentétes utat jár be, hiszen ha a zöldek esetében is az előző kilenc fordulót vesszük alapul, akkor két győzelem és egy döntetlen mellett hat vereség a mérlegük, ami nem túl rózsás, sőt… A kiesést jelentő tizenhatodik helytől (ahol most épp a Szekszárd áll) csupán öt pont választja el a paksiakat, akik a hátralévő öt körben háromszor játszanak idegenben és kétszer hazai pályán. A vasárnapi szekszárdi fellépésük mellett utaznak a Dabas-Gyón FC-hez és a Taksony SE-hez, az ESMTK-val és a Körösladányi MSK-val pedig saját pályájukon csapnak össze. Szendrei Ákoséknak már két győzelem is elég lehet, ezt pedig nagy valószínűséggel simán begyűjtik ezeken a találkozókon.

A tét így inkább a hazaiak számára lesz nagy a vasárnapi Szekszárd–Paks II megyei rangadón. Ha nyer az UFC, akkor a Vác (a majosiak is segíthetnének az UFC-nek egy idegenbeli bravúrral) és a Dunaújváros (a Rákosmentéhez utaznak, akiknek szintén kellenek a pontok) eredményeitől függően elmozdulhat a kiesőhelyről. Ősszel a Paks Bognár Istvánnal, Ádám Martinnal, Nagy Richárddal megerősítve 6–1-re legyőzte a sárga-feketéket, most aligha lesz ilyen erős a vendégcsapat, hiszen az első számú paksi együttes a rangadóval egy időben játszik az NB I. utolsó fordulójában a Kisvárda Master Good otthonában.

NB III., Középcsoport, 34. forduló

Vác FC–Majosi SE

Vác, Vác Városi Stadion, vasárnap 17:30 óra. V.: Georgiou Nikosz, Szabó Dániel, Szkrajcsics Péter.

Szekszárdi UFC–Paksi FC II.

Szekszárd, Szekszárdi Városi Sport és Szabadidőközpont, vasárnap 17:30 óra. V.: Borbás Bottyán Aurél, Bereczki Bence, Minda Gábor.

A kiesés elől menekülő riválisok hátralévő meccsei

Dunaújváros: Rákosmente (idegenben), Iváncsa (otthon), Bp. Honvéd II (i.), Vác (o.), Hódmezővásárhely (i.).

Vác: Majos (o.), Monor (i.), Dabas (o.), Dunaújváros (i.), Szeged (o.).

Újpest II: Hódmezővásárhely (i.), Szekszárd (o.), ESMTK (i.), Dabas-Gyón (o.), Körösladány (i.).

Hódmezővásárhely: Újpest (o.), Majos (i.), Monor (o.), Dabas (i.), Dunaújváros (o.).

NB III., Középcsoport, az állás 1. Iváncsa 33 23 7 3 66–23 76 2. Kecskemét 33 22 7 4 78–26 73 3. Dabas 33 20 10 3 63–24 70 4. Ferencváros II. 33 18 9 6 63–29 63 5. Bp. Honvéd II. 33 19 5 9 69–46 62 6. Kozármisleny 33 15 6 12 58–48 51 7. Monor 33 13 10 10 54–49 49 8. ESMTK 33 12 11 10 51–47 47 9. Dabas-Gyón 33 14 4 15 41–38 46 10. Rákosmente 33 12 7 14 34–40 43 11. H.vásárhely 33 13 3 17 46–60 42 12. Paksi FC II. 33 11 9 13 48–52 42 13. Újpest II. 33 10 12 11 49–45 42 14. Vác 33 10 9 14 47–50 39 15. Dunaújváros 33 11 5 17 46–49 38 16. Szekszárd 33 10 7 16 32–49 37 17. Körösladány 33 8 9 16 46–60 33 18. Taksony 33 8 8 17 48–62 32 19. Szeged 33 5 8 20 28–78 23 20. Majos 33 1 4 28 19–111 7

