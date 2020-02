A szerdán mutatott játék lehet a győzelem kulcsa

Ismét a fővárosban vív bajnokit az Atomermű KSC Szekszárd NB I-es női csapata, amely a TFSE-MTK után az ELTE-BEAC Újbuda vendége lesz.

Kicsit tartottunk a TFSE-MTK elleni mérkőzéstől, de a szekszárdiak végül sima győzelmet arattak a szezon meglepetéscsapatának otthonában (88–68). Djokics Zseljko gárdája az első perctől kezdve kézben tartotta az irányítást, s kisebb kihagyásoktól eltekintve biztosan nyert.

Ha a tabellán elfoglalt helyezéseket nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ma este egy könnyebb mérkőzés vár a KSC-re, ám a BEAC annak ellenére, hogy utolsó előtti, képes komoly meglepetésekre, így nagyon észnél kell lenniük Studer Ágneséknak.

„Az újbudaiak óriási fegyvertényt hajtottak végre azzal, hogy 70–68-ra legyőzték az előző fordulóban a győrieket – tekintett előre a találkozóra Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. – Már Diósgyőrben is megvillantották oroszlánykörmeiket, de akkor hat ponttal alulmaradtak. Ez a két eredmény is mutatja, hogy ellenfelünk feljövőben van. A két klub jó kapcsolatot ápol, így a meccs előtt biztosan örülni fogunk egymásnak, de remélem, hogy a meccs után már csak nekünk lesz okunk a mosolygásra. Abban azonban biztos vagyok, hogy nagyon meg kell dolgoznunk a sikerért. A budapestieknél játszik az egyik legtehetségesebb húsz éves játékos, Mérész Beatrix, az egyik legtapasztaltabb magyar, Laklóth Anna, ráadásul leigazolták azt a Latinka Dusanicsot, akit jól ismernek a szekszárdi szurkolók, hiszen korábban nálunk játszott. Nagyon jó keze van, jól dobja a triplákat, rá is oda kell figyelnünk. A magam részéről kiegyeznék a TFSE ellen harminc percig mutatott játékunkkal, ha fegyelmezettek leszünk, és betartjuk az edzői utasításokat, akkor nyerni fogunk” – tette hozzá a szakmai vezető.

Női NB I, a 19. forduló

ELTE-BEAC Újbuda–Atomerőmű KSC Szekszárd

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok. Szombat, 16 óra. Vezeti: Ádám József, Boros Tamás, Szilágyi Bálint.

A női NB I. állása 1. Sopron 18 17 1 1504–1073 0,97

2. Diósgyőr 17 14 3 1415–1206 0,91

3. Csata 18 14 4 1459–1341 0,88

4. Szekszárd 18 13 5 1444–1186 0,86

5. ZTE 18 9 9 1342–1306 0,75

6. TFSE-MTK 18 9 9 1401–1429 0,75

7. PEAC-Pécs 18 8 10 1370–1390 0,72

8. Cegléd 17 7 10 1144–1300 0,70

9. Győr 18 7 11 1266–1295 0,66

10. Vasas 18 5 13 1334–1476 0,63

11. ELTE-BEAC 18 2 16 1155–1460 0,55

12. PINKK-Pécs 18 2 16 1181–1553 0,55

Borítóképen: Theodoreán Alexandra