A szezon végi teljesítmény lehet a sikeres jövő záloga

Jósnak is elmehetne Turi Zsolt, a Szekszárd NB III-as csapatának vezetőedzője, aki már bemutatásakor megmondta, hogy az UFC bennmarad a harmadik vonalban. Bár egy kicsit kellett izgulni ezért, de összességében magabiztos teljesítménnyel hosszabbította meg tagságát a sárga-fekete alakulat.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

– Ön már a bemutatkozó edzésén megmondta, hogy NB III-as marad a szekszárdi csapat.

– Biztos voltam benne, hogy meghosszabbítjuk harmad­osztályú tagságunkat – felelte Turi Zsolt. – A keret sokkal jobb volt annál, mint amit a csapat tabellán elfoglalt helyezése mutatott. Persze tegyük hozzá, hogy kellettek a téli igazolások is ahhoz, hogy biztosabb legyen a bennmaradásunk. A játékosokkal nagyon gyorsan egy hullámhosszra kerültünk, azt gondolom, hogy a kiélezett helyzetünk ellenére összességében bátran és jól futballoztunk, s a szezon végére már az a kombinatív játék is megvolt, amit szeretnék látni a jövőben is.

– Azért néhány szekszárdi szurkolóra így is ráhozták a szívbajt. Nem izgult, hogy nem lesz meg a győzelem a zárókörben a Dabas ellen?

– Bíztam a csapatomban, és nem is okoztak csalódást a srácok. Annak ellenére, hogy nagyon nagy volt a tét, a szezon egyik legjobb játékát nyújtottuk a zárótalálkozón. A meccs elején lőttünk két kapufát, aztán a vezetést is sikerült megszereznünk. A folytatásban az eredmény tartására rendezkedtünk be, de nem adtuk fel a támadások lehetőségét, mint egy-két korábbi meccsen, amikor ez meg is bosszulta magát. Most a második félidőben is tudtunk újítani, újabb gólt lőttünk, és teljesen megérdemelten nyertünk. Azzal, hogy a riválisok elleni meccseket hoztuk, a saját kezünkbe vettük a sorsunkat. Így azért könnyebb volt, hogy nem kellett másra figyelni.

– A tabella tizennegyedik helyén végzett a Szekszárdi UFC, ez ön szerint reális?

– Én azt mondom, hogy ebben a csapatban még ennél is több volt. Amióta átvettem az együttes irányítását, a pontszámok alapján az első tízben lennénk, s szerintem itt is a helye valahol az UFC-nek. Sőt, még így is lehetett volna ez jobb, ha nincs a Budapest Honvéd II és a Monor elleni két vereségünk. A kispestiektől idegenben kaptunk ki 5–1-re, a Monortól idehaza 4–1-re, ezen a két találkozón annyi hibát követtünk el, amennyit később az összes többi találkozón. Igazából ez a két mérkőzés az, ami rosszul fest az eredménysorunkban.

– És melyik meccsek festenek jól ezen a listán?

– A dabasiak elleni zárómeccsről már beszéltünk. Aztán ott van a Majosi SE elleni hazai találkozónk, amelyet 4–1-re megnyertünk. Különösen a második félidőben mutatott játékunkkal voltam elégedett, de mondhatnám a Ferencváros II otthonában elért 1–1-es döntetlenünket vagy a Dabas-Gyón és az Újpest II elleni idegenbeli sikerünket. Ezeken a találkozókon úgy futballoztunk, ahogy azt előre megbeszéltük. De a Paks második csapata ellen is voltak jó időszakaink, a vezetés után azonban érthetetlen módon visszavettünk, és az ellenfelünk ezt kihasználva kiegyenlített. A szerencse hol adott nekünk, hol elvett tőlünk, de ez benne van a futballban.

– Marad Szekszárdon?

– Alapból úgy jöttem ide, hogy hosszú távra terveztem. Nyilván a kiesés ezt felülírta volna, de ezzel most már nem kell foglalkoznunk. Most pihenünk egy kicsit, aztán nekivágunk a felkészülésnek.

– Mit ígér a drukkereknek, akik egyre nagyobb számban voltak jelen a hajrá meccsein? Milyen csapat lesz az új idényben a Szekszárdi UFC?

– Ugyanezt a játékot, amivel a szezon végén kirukkoltunk. Úgy néz ki, hogy a keretet sikerül egyben tartani, a vezetés a többséggel már megállapodott arról, hogy az új szezonban is nálunk játszanak. Jó volt ránézni az utolsó meccseken a lelátóra, mert ez is a teljesítményünk egyfajta elismerése. A magyar ember a nyugatiakkal ellentétben nem kötődés, hanem jó eredmény, jó játék alapján jár meccsre. Hiszem, hogy még ennél is több szurkolót lehet visszacsalogatni a lelátóra. Eleinte korábbi klubomnál, Szentlőrincen is kevesen voltak, aztán ahogy jöttek az eredmények, úgy lettek egyre többen. Szekszárd egy megyeszékhely, szüksége van egy jó csapatra és egy jó szurkolótáborra. Azt ígérhetem, hogy az új szezonban is jó lesz kijárni az UFC meccseire, és a játékosoknak is jó lesz ebben a csapatban futballozni.

Húsz csapat marad. Friss hír, hogy a korábbi 18 csapatos lebonyolítással szemben az új idényben is 20 csapat szerepel az NB III-as osztályokban (Nyugat, Közép, Kelet).