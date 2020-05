A szombati meccsen már ott lehetnek a szurkolók

– A május 27-ei kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a stadionok lelátói részén a mérkőzések ideje alatt nézők, szurkolók is tartózkodhassanak. Ennek értelmében klubvezetésünk csütörtök délelőtt úgy határozott, már a most hétvégi, MOL Fehérvár elleni, rendkívül fontos mérkőzést is a helyszínen tekinthetik meg szurkolók – tette közzé honlapján a Paksi FC.

Közlésük szerint a vonatkozó szabályoknak megfelelően a szurkolóknak másfél méterre – ez három egymás melletti szék kihagyását jelenti – kell ülniük egymástól, valamint az egymás mögötti ülőhelyeket is szabadon kell hagyniuk. A távolságtartást a beléptetőpontoknál, a büféknél és a mellékhelyiségek közelében is be kell tartani.

A szurkolók csak online és csak PAKSI FC-s szurkolói kártyával vásárolhatnak belépőket ebben az időszakban, helyszíni jegyvásárlásra nem lesz lehetőség, még meccsnapon sem. (A MOL Fehérvár elleni mérkőzésünkre vonatkozóan még zajlik a jegyrendszer beállítása, kis türelmet kérünk, amint elindul a jegyértékesítés, hivatalos oldalainkon jelezni fogják.) A vendégcsapat szurkolói szintén csak online vásárolhatnak belépőjegyet szektorukba.

Borítóképünk archív felvétel