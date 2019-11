A Tamási nyerte a megyei rangadót

Tamási sikerrel végződött a megyei rangadó Tolnán a női NB II dél-nyugati csoportjának 7. fordulójában, a Szekszárdi Fekete Gólyák KC Marcaliban győzött.

Tolna KC–Tamási KC 20–35 (12–15)

Tolna, 100 néző. V.: Hullmann, Weitner. Tolna: Tancz, Lénárt E. (kapusok), Lengyelfalusy 5, Pásztor F. 2, Csajkó 7, Gál D. 3, László K., Szmacska 1, Molnár-Steiner 1, Izsák Adél 1, Domsa. Tamási: JÁNOS F. – SEEMANN 1, HORVÁTH P. 7, Schmidt N. 10 (2), SÁKOVICS K. 3, GULYÁS L. 9 (7), SALAMON Cs. 3. Csere: Barkóczi (kapus), SÁKOVICS B., Fölker 1, Tillmann 1, Ribányi, Izsák Anna, Nagy S., Farkas E.

Kiállítások: 14, ill. 10 perc.

Hetesek: 2/1, ill. 10/9.

Három részre lehet bontani a megyei rangadó első félidejét: az elején felváltva estek a gólok, majd a tolnai rövidzárlatot kihasználva hat góllal elléptek a vendégek (21. perc: 5–11), amiből kozmetikázni tudtak a hazaiak. Fordulás után magára talált a Tamási, amely megállíthatatlannak bizonyult ebben a játékrészben.

Gálné Vígh Zsuzsanna: – Az idei évben egy hullámvasúton ülünk. Most a völgy legalacsonyabb pontján vagyunk, amiből remélem, hogy a hét végére kilábalunk. Se a támadásunkat, se a védekezésünket nem lehetett ezen a mérkőzésen értékelni, kivéve az első félidő utolsó négy percét.

Varga László: – Kellemes meglepetést okozott a csapatom. Ezen a találkozón minden szempontból jobbak voltunk a Tolnánál, igaz, a második félidőben hitehagyottá váltak a hazaiak.

Marcali VSZSE–Szekszárdi FGKC 25–31 (10–18)

Marcali, 150 néző. V.: Szöllősi D., Szöllősi S. Szekszárd: Szalai Sz. – KAPÁS 2, NAGY Sz. 8 (3), TÓTH B. 2, Bencze, FEHÉR T., 10, Feri D. Csere: Nagy A. (kapus), BÍRÓ F. 5, Balázs K. 2, Szolnoki 1, Ambrus K. 1, Kocsis A. Edző: Tabajdi Ferenc.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc + kizárás.

Hetesek: 5/3, ill. 4/3.

Védekezésben nem kezdett túl acélosan a Szekszárd, potyogtak is a gólok, de abból Fehér Tímea, Nagy Szilvia és Tóth Barbara támadójátékának köszönhetően a vendégek szereztek többet (16. perc: 8–10). A szünetre javult az FGKC védekezése, és Bíró Fanni is beszállít a góltermésbe, így a pihenőre már jelentősebb előnnyel mehettek. A második félidő közepére kialakult a mérkőzés legnagyobb különbsége (45. p.: 15–25). Bencze Dóra kiállítása és Bíró Fanni sérülése komoly zavart okozott a szekszárdiaknál, az utolsó percekben közelített a hazai gárda, de csak ráijeszteni tudott a Gólyákra.

Tabajdi Ferenc: – Voltak a mérkőzésnek pozitív időszakai, ahogy fejben komoly zavarok is. Az első félidőben ezt még rendbe tudtam tenni, de a mérkőzés utolsó szakaszában képtelen voltam rá.

A sereghajtót fogadja a Szekszárd

A Szekszárd hazai pályán szerepelnek, a Tolna és a Tamási idegenben játszik a bajnokság hétvégi, 8. fordulójában.

A tolnaiak az NB I-es siófokiak második számú csapatával, az U22-es gárdával meccselnek szombaton, 16 órától.

A szekszárdiak vasárnap délelőtt 11 órakor játszanak a sereghajtó hévíziek ellen a megyeszékhely sportcsarnokában, míg a tamásiak szintén vasárnap a Veszprém vendégei lesznek, ez a találkozó 15 órakor kezdődik.