A Tamásit is meglepte a Bátaszék

Az ezüstérmes Tolna után (2-1) a bronzérmes Tamásit is legyőzte a Bátaszék a megyei I. osztályú focibajnokságban. A címvédő Bonyhád ismét simán nyert, de a tolnaiak is könnyedén gyűjtötték be Szedresben a három bajnoki pontot.

A 3. forduló szombati eredményei: Bátaszék SE-Tamási 2009 FC 4-2 (1-1). V: Kovács T. (Tinnyei Zs., Kovalcsik Z.). Gól: Tóth T. (7.), Faller (53.), Gábor G. (81.), Acsádi D. (87.), illetve Kugli (8.), Orosz Á. (51.). Szedresi SE-Tolna VFC 1-5 (0-2). V: Szappanyos Sz. (Fülöp A., Knap Z.). Gól: Rikkers (64., 11-esből), illetve Pál A. (13., 70.), Erdélyi Zs. (30.), Rompos J. (54.), Sümegi B. (90.). Bonyhád VLC-Dunaföldvári FC 6-3 (4-1). V: Szabó P. (Kapéter J., Farkas R.). Gól: Csigi Á. (15., 47.), Pap R. (22., 32.), Sásdi B. (10.), Szász D. (58.), illetve Kiss P. (51., 70.), Máthé (41.). A Majosi SE-Kakasd SE és a Tevel Medosz SE-Dombóvár FC mérkőzéseket vasárnap (16.30) játsszák. Borítóképünk a múlt hétvégi Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzésen készült.