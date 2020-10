A teljes amerikai sorral sokkal erősebbek lettek

A Szolnoki Olajbányászt fogadja az Atomerőmű SE a férfi NB I 3. fordulójában. Egy győzelem és egy vereség eddig a paksi mérleg.

Sima meccsnek indult, de nehezen kivívott győzelem lett az Atom kecskemétiek elleni szerdai összecsapásából. Az első félidőben összeszedett tetemes előnyük tudatában talán túlságosan is kiengedtek a piros-kékek a második félidőben, a KTE pedig vérszagot kapott, és fel is jött három pontnyira (72–69). A kritikus pillanatokban szerencsére a helyén volt Kovács Ákosék szíve, így a DEAC-tól elszenvedett idegenbeli vereség (83–97) után sikerült javítani (87–77).

Apropó Kovács Ákos! A kis irányító a találkozó előtt vehette át az előző év legjobb Tolna megyei kosárlabdázójának járó üvegplakettet és oklevelet, ahogy edzőjét, Dzunics Braniszlavot is jutalmazták.

„Jól esett az elismerés, köszönöm azoknak, akik úgy látták, hogy rászolgáltam. Hasonló játékkal próbálok kirukkolni a jövőben is – mondta Kovács Ákos, az Atomerőmű SE irányítója. – A Szolnoki Olajbányásszal nem is olyan régen játszottunk, de annak ellenére, hogy csak egy felkészülési mérkőzés volt, igazán parázs hangulatúra sikeredett, simán felért egy bajnokival. Azzal, hogy a külföldi sorunk Ian Baker visszatérésével teljessé vált, még erősebbek lettünk, bízom benne, hogy a szolnokiak ellen is meg tudjuk szerezni a győzelmet” – tette hozzá Kovács.

A Kovács által említett edzőmeccset a Morgen Ferdinánd-emléktornán játszotta az ASE és az Olaj, és a paksiak 70–64-re győztek. Winston Shepard 17, Lóránt Péter és Kevin Capers 14-14 ponttal zárt akkor.

A legutóbbi bajnokit tavaly decemberben vívta a két egylet (a koronavírus-járvány miatt tavasszal már nem kaptak esélyt a játékra), s a szolnokiak 84–75-re nyertek.

Továbbra is korlátozott számban lehetnek jelen a drukkerek a Gesztenyés úti sportcsarnokban. A beléptetésnél mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét, a csarnokban a maszk viselése mindenkinek kötelező, és az előírt másfél méteres egészségügyi távolságot is be kell tartani a lelátón – figyelmeztet a paksi klub honlapja.

Így játszhatnak

Tippmix Férfi NB I, 3. forduló: Atomerőmű SE–Szolnoki Olajbányász. Paks, ASE-sportcsarnok, szombat, 18 óra. Vezeti: Kapitány G., Praksch P., Tóth C. A várható kezdőötösök, ASE: Capers, Valerio-Bodon, Shepard, Lóránt, Jackson. Szolnok: Warner, Badzim, Rudner, Zsíros, Cakarun.