A telt lelátók sokat segítenének nekik

Vasárnap a Budapest Honvéd ellen mutatkozik be közönsége előtt tétmérkőzésen a Paksi FC (18 óra).

A kispestiek Európa-liga-selejtezője miatt került át a megszokott szombati játéknapról a hét utolsó napjára a bajnoki mérkőzés, s éppen a nemzetközi szereplés miatt megjósolhatatlan, hogy milyen mentális állapotban lépnek pályára a Fehérvári úton a fővárosiak.

Profi mentalitás ide vagy oda, ami a Honvéd háza táján az elmúlt héten történt, az a játékosok és a stábtagok lelkére is hat. Mint ismert, a Univer-sitatea Craiova előbb a pályán ejtette ki Giuseppe Sannino együttesét, majd a piros-feketék a visszavágón történt incidensek után az asztalnál is valószínűleg végleg elveszítik a csatát a román klub és az

UEFA ellen. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a múlt heti nyitófordulóban 2–1-es vereséget szenvedtek Diósgyőrben.

A paksiak sem kezdték jobban a szezont, Tomiszlav Szivics csapata „idény eleji formát” mutatva 1–0-ra kapott ki Kisvárdán.

„Szeretnénk javítani az előző hétvégi teljesítményünkön, szeretnénk kiküszöbölni a csorbát, valamint most vasárnap már százszázalékosan meg szeretnénk valósítani, amit vezetőedzőnk kér tőlünk. Ha ez sikerül, eredményesek lehetünk – mondta a Paksi FC hivatalos oldalán Osváth Attila. – A héten is keményen dolgozunk, haladunk tovább a megkezdett úton, és bízom benne, hogy ennek a gyümölcse már a Honvéd ellen beérik. Ellenfelünk sajátos játékrendszert képvisel, aminek az ellenszerére mesterünk folyamatosan felhívja a figyelmünket” – tette hozzá a Puskás Akadémiától érkező jobbhátvéd.

Megjegyezte, bízik benne, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre, mert a telt lelátók nagy segítségükre lehetnek.

A Honvédnál Paksról kölcsönben szereplő Egerszegi Tamás ellenfélként akár pályára is léphet vasárnap (Kesztyűs Barna sérült), nem úgy Nagy Gergő és Enisz Ben-Hatira, Gazdag Dániel szereplése pedig kérdéses.

Fejér megyei rangadó jön, a Fradi pedig most sem játszik

A címvédő Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezője miatt ezúttal sem lép pályára, helyette viszont lesz egy Fejér megyei rangadó a Puskás Akadémia pályaválasztásával. Kaposváron 2014 májusa után rendeznek NB I-es mérkőzést, a Debrecen pedig szomszédvári derbin a Kisvárda ellen kezdi meg a bajnoki pontvadászatot.

OTP Bank Liga, a 2. forduló további programja:

Augusztus 10., szombat: Kaposvári Rákóczi FC–Mezőkövesd Zsóry FC 17 óra, Diósgyőri VTK–Újpest FC 19.30 óra. Augusztus 11., vasárnap: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 18 óra, Puskás Akadémia FC–MOL Fehérvár FC 18 óra.

A ZTE FC–Ferencváros mérkőzést későbbi időpontra halasztották.