A teszteredményektől függ, hogy lesz-e meccs

Letesztelték az összes játékost, stábtagot és vezetőt az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es kosárcsapatánál. Ha akár csak egy játékosé is pozitív lesz, nem játsszák le este az NKE Csata elleni bajnoki találkozót.

Az Atomerőmű KSC Szekszárdnál is megkeverte a kártyákat a koronavírus. Djokics Zseljko vezetőedzőről szombaton délelőtt derült ki, hogy elkapta a vírust, s a tréner már nem is ülhetett le este a kispadra a győriek elleni bajnokin. A csapat nélküle csapott össze a kisalföldiekkel, s nagy csatában 84–78-ra alulmaradt. Nem gondoltuk volna, hogy éppen a két és fél hete nem játszó győriek ellen szakad meg a KSC győzelmi szériája, de benne volt a pakliban.

„Hazai pályán elvesztettük a veretlenségünket a Győr ellen, sajnos már voltak rossz előjelek… – mondta Szabó Noémi, szakmai és sportigazgató. – Vezetőedzőnk, Djokics Zseljko nem ülhetett le a kispadra, mert a koronavírus-gyorstesztje pozitív lett, azóta is otthon van, szerencsére csak enyhe tünetei vannak. Ráadásul két alapjátékosunk, Maja Skorics és Zala Friskovec sem lehetett ott a pályán. Kedden az egész csapat átesett a PCR-tesztelésen, amelynek szerdán délelőtt lesz meg az eredménye. Két út áll előttünk: ha mindenki negatív mintát produkál, akkor elutazunk Budapestre, és lejátsszuk az NKE-Csata elleni bajnokinkat, ha viszont egy játékosunk is pozitív lesz, akkor a járványügyi intézkedések értelmében tíz napra karanténba vonul az egész keret. Nem könnyű ilyen bizonytalanságban várni egy bajnokit, mást nem is tudok mondani, csak annyit, hogy szerdán okosabbak leszünk. Szurkolóinkat is arra kérem, hogy figyeljék internetes oldalunkat, illetve Facebook-oldalunkat, onnan mindent időben meg fognak tudni” – húzta alá.

A klub az alábbi videót is megosztotta Youtube-csatornáján:

Ha lesz mérkőzés, akkor az 16 órakor kezdődik Budapesten, a Ludovika Arénában.