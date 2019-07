A több kulcsemberét nélkülöző Tolna négyet vágott a Bajának

Futószalagon játsszák a felkészülési mérkőzéseket a 2019/2020-as bajnoki szezonra készülő Tolna megyei futballcsapatok.

A somogyi ezüstérmes Nagyatádot verte idegenben a Dombóvár FC, amely végre olyan összeállításban játszhatott, amit Kardos Ernő játékos-edző elképzelt.

Második edzőmeccsén is meggyőző sikert jegyzett a Bátaszék SE, amely Szőcs Lázár bemutatkozásán 9–3-ra verte a Dusnok KSE-t, most pedig az Érsekcsanádi KSKE-t győzte le. Tóth Tamás ezúttal is három gólt szerzett.

A tolnaiak a Bajai LSE ellen győztek egy hét gólt hozó találkozón, Rompos József meglőtte első tolnai gólját. A tolnaiak több kulcsemberüket (Bildhéber Bence, Ledneczki Gergő, Blatt Pál, Horváth Máté, Szili István, Szabolcska Tamás…) nélkülözték ilyen-olyan okok (nyaralás, munkahelyi elfoglaltság, sérülés) miatt, de Gracza Tibor irányításával is meggyőzőnek tűnnek.

A paksiak két korosztályos csapata közül az U19-es győzött Kakasdon, a két évvel fiatalabbak viszont vereséget szenvedtek Tevelen.

A bonyhádiak U19-es gárdája néhány felnőtt kerettaggal kiegészülve a megye kettes bajnok Bonyhád-Börzsönnyel találkozott, s úgy is nyert, hogy a nagycsapat több játékosa a Lupa Beach-en, az országos strandfoci-bajnokság döntőjében (részletek szerdai számunkban) kergette a labdát.

A majosiak, a tamásiak és a szedresiek döntetlent játszottak az előző hétvégén.

Felkészülési mérkőzések:

Nagyatádi FC–Dombóvári FC 2–3 (1–1). Dombóvár: Czebei – Párkányi, Vajk (Kardos E.), Szekeres D. (Gombos), Martinka – Bradics, Kulcsár K., Androsics, Keczeli, Papp G. – Balogh Sz. (Tieger). Játékos-edző: Kardos Ernő. A dombóváriak góljait Papp Gábor (2) és Keczeli Krisztián szerezte.

Tolna VFC–Bajai LSE 4–3 (1–2). Tolna: Merkl D. – Erdélyi Zs., Pap Milán, Hanol, Karszt L. – Ranga, Molnár T., Pesti V., Sümegi (Rompos J.) – Kovács E., Pál A. Edző: Gracza Tibor. A tolnai gólokat Pál Achilles (2), Rompos József és Erdélyi Zsolt szerezte.

Mohácsi TE–Majosi SE 1–1 (1–1). Majos: Steinbach G. – Kapéter, Szőts A., Szeiler, Kovács G. – Gere, Illés Á. (Világosi), Bognár S. – Kósa (Vituska N., Boros), Hock, Lizák P. Edző: Tihanyvári László. A majosiak gólját Kósa Edmond szerezte.

Kakasd SE–Paksi FC U19 2–4. Kakasd: Schäffer K. – Babanics F., Hucker, Márk A., Takács N. – Babanics Gy., Fábián Cs., Réti D. – Márk K., Varga Á., Szabados Molnár. Cserék: Dobondi, Réti B., Palkó A., Sebestén M., Szilágyi V., Erős M. Edző: Kniesz Mátyás. A kakasdiak góljait Márk Krisztián és Erős Márió szerezte.

Érsekcsanádi KSKE–Bátaszék SE 2–5 (2–4). Bátaszék: Mányák D. – Tóth B., Botos, Acsádi R., Kertész J. – Lerch M., Nagy Á., Jéhn – Tóth T., Faller, Acsádi D. Cserék: Horváth Á., Mózes, Fürst, Régi, Kovács B. Edző: Szőcs Lázár. A bátaszéki gólokat Tóth Tamás (3), Botos Tamás és Héhn Ferenc szerezte.

Sárbogárd–Tamási 2009 FC 2–2 (2–0). Tamási: Pintér K. – Hajdók, Yondo, Göttlinger B., Orosz Á. – Györgye, Benke, Széll, Kugli – Haruna, Farsang P. Cserék: Barta O., Kierdorf, Kurdi, Varga M., Bognár F. Edző: Barics Péter. A tamásiak két gólját Benke Viktor és Farsang Patrik szerezte.

Szedresi SE–Vajta 1–1 (1–1). Szedres: Farkas M. – Benizs, Kuti, Kiss B. (Rikkers), Horváth Balázs (Junkuncz) – Cseh T., Rácz, Varga T.., Tolnai R. – Szili Á. (Vörös), Péger (Bíró András). A szedresiek gólját Benizs Béla szerezte.

Bonyhád Börzsöny SE–Bonyhád VLC (vegyes) 1–4 (0–2). Bonyhád: Siklósi – Ferencz M., Kókai, Morvai, László D. – Hajpál, Tamás Á. – Győrfi J., Mérges P., Pfaff – Csigi Á. Cserék: Kiss H., Győrfi I., Sásdi A., Sebestyén H., Mészáros M., Guth P. Edző: Takács Norbert. A bonyhádi együttes góljait Mészáros Milán (2), Pfaff Ferenc és Hajpál Kevin szerezte.

Tevel Medosz SE–Paksi FC U17 3–1 (2–1). Tevel: Neubauer – Pál Z., Dienes G., Simon J., Sirok – Tóth D., Reichert A., Reichert K., Major P., Szedlacskó – Kerekes R. Játékos-edző: Máté Roland. Cserék: Laufer P., Máté R., Orsós D., Dörömböző, Komjáti. A teveli gólokat Szedlacskó Ákos, Dienes Gábor és Reichert Adrián szerezte.

ASE Paks–Mórágyi SE 2–4 (1–2). Paks, ASE sporttelep. ASE: Reichert Sz. – Németh R., Németh V., Gál, Poroszkai – Dömény, Wahl, Krepsz, Sánta I., Buzás A. – Fejes Z. Cserék: Szabó T., Fodor M. Edző: Orosz József. Mórágy: Vecsei R. – Grassy, Hosnyánszki B., Hesz, Rozgonyi – Juhász A., Berényi Sz., Kalmár Zs., Ignácz Z. – Kovács K., ifj. Sztojka Cs. Csere: Tóth Tibor, Simondi, Decsák V., Benkő, Nyitrai Martin, Mózes Á., Edző: Illés Béla. Gólszerzők: Sánta I., Buzás A., illetve Kovács K. (2), ifj. Sztojka Cs. (2).

A heti felkészülési mérkőzések, szerda: Pécsváradi Spartacus–Bonyhád Völgység LC 18, Tamási 2009 FC–Sárosd Kronos Sport 18, Tolna VFC–Kakasd SE 18, Tevel Medosz SE–Szekszárdi UFC U19 18. Szombat: Bonyhád Völgység LC–Komlói Bányász 10, Szederkényi SE–Majosi SE 10, Szekszárdi UFC U19–Szedresi SE 10, Tolna VFC–Paksi FC U19 10, Tamási 2009 FC–Csákvár 18.30. Vasárnap: Palotabozsok SE–Mórágyi SE 17.