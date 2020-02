A tokiói olimpiára fókuszál Kenderesi Tamás

Lezárta a Kvangdzsuban történteket, és hónapok óta csak a nyári tokiói olimpiára készül Kenderesi Tamás.

A tavaly nyári, dél-koreai vizes világbajnokságot követően robbant a bomba, hogy az olimpiai bronzérmes úszót szexuális zaklatással vádolta meg egy helyi nő. A Nemzeti Sportnak a napokban adott interjújában elmondta, tanult az esetből, és elismeri, hogy hibázott, de a fegyelmi döntés után (a szövetségtől írásbeli megrovást kapott) húzott egy vonalat, s csak az úszásra koncentrál.

Ez annyira jól sikerült, hogy januárban kétszer is 1:55 perces időt úszott kétszáz pillangón. Habár előzetesen ehhez hasonló idővel kalkulált a Bajnokok sorozat sencseni (1:55,17-tel első lett) és pekingi (1:55,87-tel második) állomásán.

„Évkezdésnek nagyon is jó volt, saját magamat is megleptem vele, másokat még inkább – márpedig én szeretem meglepni az embereket –, mondta az aparhanti származású olimpikon, akiben ennek ellenére maradt némi hiányérzet. – Végig az járt a fejemben, hogy Úristen, milyen rosszul megy az úszás, hogy az apróságokra nem figyeltem. Annak azért örülök, hogy az első alkalommal sikerült nyernem” – tette hozzá a két hete Thaiföldön edzőtáborban készülő Kenderesi.

„Méterben kicsit többet úszom, mint általában szoktam, és az edzések intenzitása is nagyobb, mint otthon. Érzem is már a fáradtságot. Egyébként nagyon szeretek itt készülni, hiszen minden körülmény adott a nyugodt munkához, ráadásul a nap is süt. Még egy hetet itt leszek, aztán két hétig Pécsen készülök, utána pedig jön újabb három hét Thaiföldön” – fogalmazott a tavaly térdműtéten átesett úszó.

Március 24–28. között a Duna Arénában rendezik az olimpiai kvalifikációs országos bajnokságot. Kenderesi bízik benne, hogy Milák Kristóf mellett biztos indulója lesz majd Tokióban a kétszáz pillangónak. Hozzátette: „ha valaki jobbat úszik az ob-n az én 1:53,42-es időmnél, meg is érdemlem, hogy ne menjek Tokióba…”