A Tolna hazai pályán juthat be a fináléba

A WSH-Palmfood Tolna-Mözs lezárhatja, a Szekszárd FC viszont mindent eldöntő harmadik mérkőzésre tolhatja ki az élvonalbeli bajnokság elődöntőjét.

A bevezetőben leírtakat kevesen gondolták volna akkor, amikor kiderültek az elődöntők párosításai, hiszen az Astra vendégeként az alapszakaszban csak a Hajdúböszörmény tudott győzni, igaz, a tolnaiak a nyitókörben döntetlent (2-2) értek el ott, Nagy Roland együttese azonban később odahaza 5-1-re, Kiskunfélegyházán pedig 7-4-re kapott ki ellenfelétől.

A februári Magyar Kupa-döntőben már benne volt a levegőben Varga Adélék sikere (végül nagy csatában 2-1-re alulmaradtak a félegyháziakkal szemben), ami a két héttel ezelőtti első mérkőzésen össze is jött: fegyelmezett játékuknak köszönhetően sikerült elvenni az alapszakaszgyőztes pályaelőnyét (4-3). A tolnaiak vasárnap (17 óra) akár le is zárhatják a párharcot, ha ugyanis otthon megismétlik a bravúrt az Astrával szemben, 2012 után ismét bajnoki döntőbe jutna a gárda (akkor a DVTK lett a bajnok).

A „szegény embert még az ág is húzza” mondás jól illik a Szekszárdra, amely egyedüli csapatként hiába maradt veretlen az alapszakasz során hazai pályán, és sokáig élt az esélyük az első helyre is, végül a sok sérült miatt be kellett érniük a második hellyel. A pályaelőny így is Micskó Márk együttesénél volt, de kényszerűségből Bonyhádon kellett fogadniuk a Hajdúböszörményt, vagyis hiába a remek körülmények, gyakorlatilag idegenben léptek pályára. A címvédő gárdát pedig ahhoz elég rutinos játékosok alkotják, hogy ezt a sanszot ki is használják (0-2).

Ganczer Hajnalkáéknak így csak a győzelem az elfogadható szombaton a Hajdúságban (14 óra), ha harmadik meccsre szeretnék menteni az elődöntőt. Erre a közelmúltat tekintve minden esélyük megvan, hiszen a címvédő ellen veretlenek maradtak az alapszakasz során: otthon 0-0-ra végeztek, idegenben viszont az 1-1 mellett 2-1-re győztek.