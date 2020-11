A védekezést csiszolják az edzéseken a paksiak

Ha nem jön közbe semmi rendkívüli, jövő szombaton a pécsiek elleni hazai bajnokival folytatja a 2020/2021-es szezont az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata.

Újra jó a hangulat az Atomerőmű SE-nél. Pár hete, amikor kiderült, hogy négyen is elkapták a koronavírust, nem volt vidám senki, de akkor sem, amikor a körmendi bajnoki után azért kellett karanténba vonulni, mert a vasiak egyik játékosa fertőzötten lépett pályára.

Nehéz napok voltak ezek, de már túl van rajta a paksi együttes. Ez a második hét, hogy edzésbe álltak, s végre az öt az öt elleni játékot is tudják gyakorolni.

Igaz, vannak még hiányzók. Valerio Bodon Vincent és Gulyás Milán egyaránt a bokájával küszködik. Utóbbinak nem tett jót, hogy két hete pályára lépett az NB I/B-s Bonyhád bajnokiján, azóta is keresik az orvosok a fájdalom okait. Pajor Dávid pedig éppen most épült fel a koronavírusból, így most már öt ASE-kosaras (korábban Lóránt Péter, Kovács Ákos, Ian Baker és Pupp Bence kapta el) esett át a betegségen. Eilingsfeld János pedig a magyar válogatott kerettel Szlovéniában van.

Dzunics Braniszlav vezetőedző és stábja most azon dolgozik, hogy az újrakezdésig hátralévő időben minél tökéletesebbre csiszolja csapata védekezését. Mert a támadójáték rendben van, de „hátul” azért még akadnak gondok.

A paksiak múlt pénteken a PVSK-val már játszottak egy edzőmeccset, s szombaton a Szolnoki Olajbányásszal is megmérkőznek majd.

Kelleni is fog a lendület, hiszen ha újra elkezdik, jön az erőltetett menet, szerda-szombat ritmusban játsszák majd a bajnoki találkozókat.

A játékosok amúgy fegyelmezetten élnek, szinte csak a sportcsarnok és az otthonuk között mozognak – árulta el Jan Pavlik. A technikai vezető hozzátette, azt reméli, hogy ez így is marad, mindenki egészséges lesz, és gond nélkül folytathatják a bajnokságot.

Ez lesz még idén A paksiak december 5-én, szombaton 18 órakor fogadják a PVSK-Veoliát, aztán december 12-én az Alba Fehérvár (17 óra) vendégei lesznek. Az idei évben ezeken kívül még négy összecsapás vár rájuk: december 19-én a DEAC-ot (18 óra) fogadják, december 23-án a Falco KC (18.30 óra), december 27-én a Szolnoki Olajbányász (18 óra) vendégei lesznek, december 30-án pedig a Zalaegerszeg (18 óra) elleni hazai összecsapással búcsúznak 2020-tól. Az újévet január 9-én Kecskeméten indítják majd Lóránt Péterék – legalábbis a versenynaptár szerint…

Borítóképen Kovács Ákos