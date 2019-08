A vereséggel a világ még nem dőlt össze

Olyan hibákat, amiket a szekszárdiak elkövettek, nemhogy a Pécs, de egyik csapat ellen sem lehet elkövetni az NB III-as bajnokságban, mondta a nyitómeccset értékelve Dienes Pál, az UFC vezetőedzője.

Nagy vereséggel kezdte a szezont a Szekszárdi UFC, amely a Közép csoport nyitányán 4-0-ra kikapott a Pécsi MFC vendégeként. A baranyaiak már az első félidőben három nullára vezettek, a vendégek pedig igazából nem is tudtak veszélyt jelenti a bajnokaspiráns kapujára.

„Tisztában voltunk vele, hogy a pécsiek az osztály egyik legjobb keretével rendelkeznek, a találkozó pedig be is bizonyította, hogy esélyesek lesznek a bajnoki címre – mondta Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője. – Nem igazán tudtuk megvalósítani az elképzeléseinket, a pécsiek ránk erőltették akaratunkat, és teljesen elfojtották a támadójátékunkat. A különbséget mégis túlzónak érzem, mert három gólt is bedobás után kaptunk. Márpedig az ilyen játékhelyzetekre előre fel lehet készülni” – elemezte röviden a mérkőzést az edző.

Érthető, hogy nem volt jókedvük a játékosoknak a hazaúton, szerencsére a PMFC szomszédvári csapat, így gyorsan otthon lehettek, s hétfőn már a vasárnapi, Dunaharaszti elleni bajnokira fókuszálhattak Márton Erikék.

„Ez még csak a szezon első meccse volt. Nem jó dolog így kikapni, de a világ nem dől össze, a folytatásban lesz lehetőség a javításra. A következő két-három forduló megadja a választ arra, hogy ki tudjuk-e javítani a hibáinkat. Már a következő találkozón meg szeretnénk szerezni első győzelmünket” – tette hozzá az edző.

Vasárnap két kulcsember is hiányzott az UFC-ből, sérülés miatt Juhász Máté és Vituska István sem lépett pályára. Ha minden jól megy, a Dunaharaszti ellen már mindkettejükkel számolhat Dienes Pál. Velük megerősödve azért több esély van a győzelemre, de ehhez az első perctől az utolsóig maximális koncentrációra lesz szükség.

A pécsiek bebizonyították, esélyesek a bajnoki címre

NB III, Közép csoport, 1. forduló. Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 4-0 (3-0). Pécs, Újmecsekalja, 1000 néző. Vezette: Káprály (Baghy, Szvetnyik).

Pécs: Helesfay – Sági, Gajág, Rácz L., Németh M. – Szabó D. (Tihanyi, 60.), Futó, Bohata, Grabant – Geiger (Kiss K., 75.), Koller (Kónya D., 62.). Edző: Vas László.

Szekszárd: Szűcs K. – Rácz F., Dudás D., Márton E., Füredi – Királyházi, Arena Á., Lékó, Kesztyűs M. (Fejes P., 60.), Budai – Péter A. (Dombi, 60., Kvanduk J., 71.). Edző: Dienes Pál. Gól: Bohata (33., 39.), Geiger N. (24.), Rácz L. (50.).

A Szekszárd a vasárnap azt a Dunaharaszti MTK-t fogadja 17 órai kezdettel, amely a nyitófordulóban otthon 1-1-re végzett a Szentlőrinccel.