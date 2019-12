A veretlenség a tét a KSC számára

A ma esti (18 óra), Vasas Akadémia elleni hazai bajnokival zárja a 2019-es évet az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női gárdája.

Január 6-án, a PEAC-Pécs elleni idegenbeli győzelemmel (88–58) indította, s most a Vasas Akadémia elleni hazai sikerrel szeretné keretbe zárni az idei évet az Atomerőmű KSC Szekszárd. Djokics Zseljko gárdája idegenben 75–59-re győzött a fővárosiak ellen, s most is esélyes. Már csak azért is, mert a szekszárdi sportcsarnokban nem kapott ki a 2019/2020-as szezonban, s a hazai veretlenségüket meg szeretnék őrizni Studer Ágnesék.

„Egyáltalán nem számítok könnyű találkozóra, hiszen a felkészülésünk menetét megtörte a karácsonyi szünet – mondta Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. – A szakmai stáb szabadságra engedte a lányokat, két amerikai légiósunk is hazarepült az Egyesült Államokba. Igaz, hogy már visszatértek, de ilyenkor a szervezetnek át kell állnia az európai időszámításra, ami nem megy egyik napról a másikra. Ebben a szezonban nincsenek könnyű találkozók, említhetném a ceglédiek Diósgyőr elleni sikerét, a hétfői ellenfelünk bravúrját a Győr ellen, vagy pedig a PEAC soproniak elleni győzelmét. Hazai pályán ebben a szezonban mind a nemzetközi, mind pedig a magyar mezőnyben veretlenek vagyunk, ezt szeretnénk is megőrizni. Várjuk szurkolóinkat, mert ahogy egész évben segítettek minket, most is kell majd a buzdításuk” – tette hozzá.

Női NB I, a 13. fordulóban. Atomerőmű KSC Szekszárd–Vasas Akadémia, Szekszárd, városi sportcsarnok, hétfő, 18 óra. Vezeti: Győrffy P., Major Á., Horváth Cs.

Vélhetően módosul az új év első bajnokijának időpontja: ha a szövetség jóváhagyja a két csapat kérését, akkor a KSC január 4. helyett 7-én lép pályára a PEAC-Pécs vendégeként.