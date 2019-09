A világbajnoki részvételért lapátolnak

A hétvégén kialakul a maraton világbajnokságra utazó magyar felnőtt, U23-as- és ifjúsági válogatott kerete, miután szombaton és vasárnap Tokajban rendezik a vb-válogatót.

A fiatalabbaknál ez az egyetlen verseny dönt a kínai vb-n való indulásról, a felnőtteknél azonban ez lesz a második válogató.

„Természetesen az első válogató eredményei is beleszámítanak a keret kialakításába, de a világbajnokság közelsége miatt a második válogató eredménye többet nyom a latba” – mondta Weisz Róbert maratonszövetségi kapitány a szövetség honlapjának.

A nagy nevek, a világbajnokok nagy része ott lesz Tokajban, így rajthoz áll többek között Csay Renáta, Czéllai-Vörös Zsófia, a paksi Kiszli Vanda és a tolnai Boros Adrián is.

„A nőknél Mihalik Sára nem indul, így nem lesz Mihalik, Kiszli páros, Vanda új párja klubtársa, Pupp Noémi lesz, aki a síkvíz után tér vissza a maratonra, hiszen ifi korában már maratonozott – folytatta Weisz Róbert. – Új név a férfi egyeseknél az idén Györgyjakab Máté, aki az ugyancsak síkvízen eredményes Kulifai Tamással párosban is rajthoz áll.

Itt is komoly versenyre számítok, a nőkhöz hasonlóan a férfiaknál is van több jó páros. Solti László évek óta Boros Adriánnal indult, de sajnos most nem lesz ott a mezőnyben, Adriánnak így Máthé Krisztián lesz a társa. A kenu egyeseknél ismét indul Dóczé Ádám, aki párosban a sokszoros világbajnok Kövér Mártonnal is ott lesz Tokajban” – zárta Weisz Róbert.

A vb-nek október 17. és 20. között Kína ad otthont.