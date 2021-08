A visszatérő majosiakkal és az újonc UFC-vel rajtol az új idény

Az előző idény kilenc csapatot felvonultató bajnoksága után újra tíz klub várja a megyei I. osztályú focibajnokság 2021/2022-es idényének rajtját. Újonc lesz a Szekszárdi UFC, visszatérő pedig a Majosi SE.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumról derült ki az LMBTQ-érzékenyítés

Egy év kihagyás után lesz ismét Völgységi el Clásicó, s már rögtön a rajton összecsap egymással a Majosi SE és a Bonyhád VLC. Címvédés biztosan nem lesz, hiszen a Gerjeni SK bevállalta az NB III-at. Két évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt nem hirdettek bajnokot (a Majosi SE a csonka szezon első helyezettjeként szerzett jogot az NB III-as indulásra), az utolsó teljes szezonban a Bonyhád VLC lett a bajnok, megelőzve a Tolna VFC-t és a Tamási 2009 FC-t. Ami az erőviszonyokat illeti, a bonyhádiak most is jó esélyekkel szállnak harcba az aranyért, ahogy az igazolásokat és a nyári edzőmeccsek eredményeit elnézve a majosiak és a bölcskeiek is. Meglepetéscsapat mindig van – a gerjeniek elsősége legutóbb az volt, annak ellenére is, hogy a pályán mutatott teljesítményükkel rászolgáltak a bajnoki címre –, most a Kakasd SE lehet az, amelyik beleszólhat a végeredménybe. Dombóváron, Dunaföldváron, Tamásiban és Tevelen új edző dirigál, a többiek a megszokott szakmai stábbal vágnak neki a szezonnak.

A rajt előtt ezúttal is körbenéztünk a csapatok háza táján, megérdeklődtük, hogy kikkel erősítettek, kik távoztak, illetve edzői fronton történtek-e változások. Azt is igyekeztünk megtippelni, hogy a csapatok hol végezhetnek a szezon végén – Önöktől is várjuk a tippeket kommentben Facebook-oldalunkon, IDE kattintva.

Bátaszék SE

Érkezők: Szeibert Mihály (Jánoshalma), Sztojka Csaba (Nagymányok), Márton Erik (Szekszárdi UFC), Fürst József, Pozsár Dominik (mindkettő Mórágy). Távozók: Gábor Gergő, Juhász Máté (mindkettő Szekszárdi UFC), Vecsei Roland (Lovászhetény), Deli Dániel (Bonyhád), Acsádi Dániel (Mórágy), Acsádi Richárd (Tevel), Mészáros Endre (?). Edző: Kalmár Ferenc (maradt).

A TN tippje: 4–6. hely.

Bonyhád VLC

Érkezők: Schleinig Máté, Sebestyén Norbert, Szentes Máté (valamennyien Bonyhád-Börzsöny), Deli Dániel (Bátaszék), Kvanduk József (Szekszárdi UFC), Bakó Viktor (Tevel), Kósa Edmond (Kakasd). Távozók: Siklósi Botond, Kaufmann Bence (mindkettő Kakasd), Genczler Kornél (Pilisi SK), Csigi Ádám (Pénzügyőr). Edző: Dienes Pál (maradt).

A TN tippje: 1–3. hely.

Bölcskei SE

Érkezők: Cseri Márk (nem volt csapata), Rodenbücher Tibor (Sárbogárd), Facskó József (Dunaföldvár), Benke Viktor, Farsang Patrik (mindkettő Tamási), Kovács Erik (Majos), Nagy István (Kecskemét). Távozók: Blatt Pál, Paget Olivér (mindkettő Gerjen), Höss Bence, Keresztes Dániel, Rácz Zsolt (valamennyien klub nélküliek). Edző: Barics Péter (maradt).

A TN tippje: 1–3. hely.

Dombóvári FC

Érkezők: Párkányi Zsolt (Balatonlelle), Pacéka Norbert (Szentlőrinc), Martinka Dániel (Tamási). Távozók: Bogdán Benjámin (Baja), Ács László (Dombóvári LK), Keresztes Patrik (Döbrököz). Edző: Horváth Zoltán (Péter Imrét váltotta).

A TN tippje: 7–10. hely.

Majosi SE

Érkezők: Czebei Ádám (Toponár), Keczeli Krisztián (Lovászhetény). Távozók: Genzler Gellért (Gerjen), Várda Ákos (Villány), Kovács Erik, Varga Zoltán (mindkettő Bölcske). Edző: Kardos Ernő (maradt).

A TN tippje: 1–3. hely.

Kakasd SE

Érkezők: Kaufmann Bence, Siklósi Botond (mindkettő Bonyhád), Tolnai Szabolcs (Bonyhád, újrakezdte), Máté Norbert (Bonyhád-Börzsöny), Adorján Áron (Szekszárdi UFC U19). Távozók: Győrfi Bálint (Véménd), Kósa Edmond (Bonyhád), Kovács Róbert (befejezte), Árpa Balázs (Aparhant). Edző: Takács Norbert (maradt).

A TN tippje: 4–6. hely.

Szekszárdi UFC II

Érkezők: Juhász Máté, Gábor Gergő, Dienes Gábor (valamennyien Bátaszék), Sirok Olivér, Balogh Botond (mindkettő Tevel). Távozók: Tolnai László (Tengelic), Pulcz István (befejezte). Edző: Vizdár Zsolt (maradt).

A TN tippje: 4–6. hely.

Tevel Medosz SE

Érkezők: Tálas Zoltán, Pál István, Bodó József (valamennyien Nagymányok), Kelemen Zsombor, Merkl Dániel (mindkettő Tolna), Acsádi Richárd (Bátaszék), Kapás Csaba (Szekszárdi UFC U19), Felföldi Imre (Gerjen). Távozók: Máté Roland (befejezte), Bakó Viktor (Bonyhád), Major Péter, Dombi Gergő (mindkettő Gerjen), Tóth Dávid, Balogh Botond (mindkettő Szekszárdi UFC), Teszler Roland (Tamási), Pál Zoltán (befejezte), Farkas-Kozics Iván (Szedres). Edző: Bodó József (Máté Rolandot váltotta).

A TN tippje: 7–10. hely.

Tamási 2009 FC

Érkezők: Sulák Bercel András (Szabadbattyán), Kierdorf Erik (Dombóvár), Varga Márk (Kaposszekcső-CST KSE), Teszler Roland (Tevel), Kovács Róbert (Nagybajom), Papp Norbert (Iregszemcse). Távozók: Farsang Patrik, Benke Viktor (mindkettő Bölcske), Györgye Erik (Dunakömlőd), Kovács Lajos (Kaposvári BFLA), Fenyvesi Szabolcs (Csurgó), Hajdók Gábor (abbahagyta). Edző: Illés Dezső (Meksz Gyulát váltotta).

A TN tippje: 7–10. hely.

Dunaföldvár FC

Érkezők: Máté Dávid (Paksi FC), Hompót Lóránt (Dunaújváros-PASE), Halász Péter (Dunaújváros-PASE), Veszeli Béla (Dunaújváros-PASE), Gertner Patrik (DUFK), Szabó Kristóf (DUFK), Barta Roland (DUFK), Romoda Ákos (Szerbia). Távozók: Mazán Balázs (Solt), Boldizsár Csaba (Szabadszállás), Facskó József (Bölcske), Kóczián Ferenc (abbahagyta), Schierer Balázs (Beloiannisz), Prantner Zoltán (Fővárosi Vízművek), Matolcsi László (Maradék), Csizmár Máté (?). Edző: Váradi Tamás (Zemankó Zoltánt váltotta).

A TN tippje: 7–10. hely.

Az 1. forduló programja, augusztus 21., szombat: Bátaszék SE–Szekszárdi UFC II 17 óra, Dombóvár FC–Kakasd SE 17 óra, Bölcskei SE–Dunaföldvár FC 17 óra. Augusztus 22., vasárnap: Majosi SE–Bonyhád Völgység LC 17 óra, Tevel Medosz SE–Tamási 2009 FC 17 óra.

Borítóképen: Preininger Patrik (balra) és Hock Attila Robin a két évvel ezelőtti Majos–Bonyhád derbin. Most újra összecsaphatnak