A visszavágós kör kezdődik vasárnap

Vasárnap már a „visszavágós kör” kezdődik meg az NB III-as bajnokságban. A középcsoportban szereplő Tolna megyei gárdák közül a Paksi FC második csapata és a Majosi SE hazai pályán játszik, a Szekszárdi UFC idegenbeli találkozóval „nyit”.

Az odavágós szakaszt a Paks II zárta a legjobban, Kindl István gárdája erős középcsapatnak számít, amelyik jobb napjain az éllovasokat is képes megszorongatni. Most azzal a Kozármislennyel kezdenek, amellyel a nyitányon úgy játszottak 4–4-es döntetlent, hogy már 4–0-ra is vezettek. Bár a mislenyiek előrébb állnak a tabellán, nem esélytelenek az atomosok, sőt…

A majosiak továbbra is várnak az első győzelmükre, most az ellen a Körösladány ellen próbálhatják meg kivívni, amely szintén újonc, s amelytől a nyitányon 5–1-es vereséget szenvedett Tihanyvári László gárdája. Sajnos továbbra is sok a hiányzó, de a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb minden sorozat megszakad – ebben bíznak a majosiak is.

Az odavágón egyedül a szekszárdiak győzték le aktuális ellenfelüket, az UFC 2–1-re verte – még Dienes Pállal – a dunaújvárosiakat. Sok különbség nincs a tabellán a csapatok között, így bármi megtörténhet – akár a második sikerét is megünnepelheti Turi Zsolt a szekszárdi kispadon.

A Paks 11, a Majos és az UFC 13 órakor játszik.